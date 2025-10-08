BPJS Empleo y BRI RO Yogyakarta fortalecen la colaboración para proteger a los trabajadores del ecosistema BRI

Solo (ANTARA) – BPJS Empleo y la Oficina Regional de Yogyakarta del Bank Rakyat Indonesia (BRI) están fortaleciendo la cooperación para ampliar el alcance de la protección de la seguridad social en el trabajo, especialmente para los trabajadores en el ecosistema BRI.

A la reunión que tuvo lugar en Yogyakarta asistieron el jefe de la Oficina Regional de Empleo de BPJS para Java Central y la Región Especial de Yogyakarta, Hesnypita, el jefe de la sucursal de Empleo de Yogyakarta de BPJS, Rudi Susanto, y el director ejecutivo regional (RCEO) de BRI Región 11 Yogyakarta y Kusdinar Wiraputra.

La discusión sobre la cooperación tiene como objetivo optimizar la protección de los deudores del Crédito Empresarial Popular (KUR) de acuerdo con el mandato del Reglamento N° 7 de 2024 del Ministro Coordinador de Economía sobre las directrices para la implementación del Crédito Empresarial Popular y los planes para la implementación del programa de seguridad social para los beneficiarios de KUR, así como el uso de la red de agentes BRILink como canal para registrar y pagar las contribuciones laborales de BPJS.

Esta sinergia permitirá a los trabajadores del sector informal tener un acceso más fácil a la protección social, con cotizaciones a partir de 16.800 IDR al mes, incluido el seguro de accidentes industriales (JKK) y el seguro de vida (JKM).

Los participantes tienen derecho a diversos beneficios, incluida la protección contra accidentes industriales sin limitación de gastos médicos, una prestación por fallecimiento de 42 millones de IDR, así como becas educativas para los hijos de los participantes de hasta 174 millones de IDR.

Un ejemplo concreto: esta colaboración ha tenido un impacto positivo en las pequeñas empresas de la zona de la BRI. Uno de ellos es el agente BRILink BRI Klaten que está registrado como participante de BPJS Empleo y recibió una compensación de seguro de muerte de 42 millones de IDR a los herederos, como se presentó durante la actividad Brilinkers Tourism Kopdar en Klaten en julio de 2025.

«BRI tiene una red y un ecosistema muy extenso que llega a áreas remotas. A través de esta cooperación, esperamos que más trabajadores, especialmente los deudores de KUR y los actores de microempresas, estén protegidos por el programa de seguridad social para el empleo», dijo Hesnypita.

Según él, esta cooperación interinstitucional es también un paso concreto para fortalecer la integración de la protección social para el empleo en la región de Yogyakarta y sus alrededores.

«Esto no es sólo cooperación operativa, sino una forma de responsabilidad compartida para garantizar que todos los empleados tengan una red de seguridad social adecuada», añadió.

Con esta colaboración, BPJS Empleo y BRI se comprometen a ampliar la protección social en el ámbito del empleo y fortalecer el papel de los bancos en el apoyo a los programas nacionales de seguridad social.