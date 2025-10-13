BPJS Empleo Semarang Majapahit recuerda la protección de los trabajadores de proyectos de construcción

Semarang (ANTARA) – BPJS Empleo Semarang Majapahit recuerda a las empresas de construcción la importancia de proteger a los trabajadores a través del Programa de Empleo de la Seguridad Social. Todos los proyectos de construcción en curso deben garantizar que estén registrados como participantes en BPJS Empleo para que sus trabajadores estén protegidos activamente.

Farah Diana, jefa de la sucursal de Semarang Majapahit de la oficina laboral BPJS, dijo en Semarang el lunes que los trabajadores del sector de la construcción enfrentan altos riesgos ocupacionales y por lo tanto realmente necesitan protección a través de los programas de seguro de accidentes industriales (JKK) y seguro de muerte (JKM).

Los trabajadores del sector de la construcción también tienen derecho a algún tipo de seguridad social. Esta protección se extiende desde el período de construcción hasta el período de mantenimiento del proyecto.

«Los trabajadores de la industria de la construcción se enfrentan a altos riesgos laborales que van desde accidentes menores hasta accidentes mortales. Al registrarse en los programas JKK y JKM, los trabajadores reciben una protección integral que va desde gastos médicos ilimitados, prestaciones por discapacidad hasta prestaciones por fallecimiento», dijo.

Los beneficios del programa JKK incluyen gastos médicos ilimitados según indicaciones médicas, compensación por reemplazo de salario durante el período de recuperación y compensación por discapacidad o muerte resultante de accidentes industriales. Todos los costos serán cubiertos por BPJS Empleo dependiendo de las necesidades médicas.

“Mientras tanto, el programa JKM proporciona un beneficio por fallecimiento de 42 millones de IDR a los herederos si el participante muere no como resultado de un accidente industrial durante el período de membresía”, dijo.

La participación de los trabajadores de la construcción en los programas JKK y JKM protege no sólo a los trabajadores, sino también a la empresa. Cuando ocurre un accidente de trabajo, todos los costos médicos hasta la recuperación están cubiertos por BPJS Empleo, dependiendo de las necesidades médicas.

«El monto de las contribuciones pagadas para los programas JKK y JKM es sólo del 0,11 al 0,24 por ciento del valor del contrato de construcción. De esta manera, los trabajadores del sector de servicios de construcción pueden estar protegidos. Por lo tanto, recordamos a los contratistas que registren a sus trabajadores de inmediato», concluyó.

Esta es una forma de presencia del Estado para brindar protección de seguridad social a todos los trabajadores de cualquier sector, incluido el sector de la construcción.