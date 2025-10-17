BPJS Empleo Semarang Jóvenes «Grebek JMO» en la empresa

Semarang (ANTARA) – La Agencia Administradora de la Seguridad Social (BPJS) para el Empleo, Rama Juvenil de Semarang, continúa aumentando la socialización del uso de la aplicación Jamsostek Mobile (JMO) entre las empresas, esta vez en PT Sango Ceramics Indonesia.

PT Sango Ceramics Indonesia HRD Nita dijo que colaboró ​​​​con BPJS Empleo para educar y brindar soluciones sobre el uso, los obstáculos y los beneficios de la aplicación JMO.

«La presencia de BPJS Empleo en esta actividad aseguró que nuestros empleados entendieran la mayoría de los beneficios de utilizar la aplicación JMO», dijo.

A las actividades de socialización y educación de la aplicación JMO asistieron 400 empleados de PT Sango Ceramics Indonesia, Semarang el miércoles.

Según él, las actividades de socialización y educación tienen como objetivo ayudar a los empleados de PT Sango Ceramics Indonesia a comprender las características y beneficios de la aplicación JMO.

Hubo muchos participantes entusiastas que hicieron preguntas sobre JMO a los funcionarios laborales de BPJS durante la actividad en curso, incluidos aquellos que querían hacer preguntas sobre los saldos de JHT, la fusión de saldos, la verificación de hospitales de cooperación y otros.

Mientras tanto, Mohamad Irfan, jefe de Empleo de BPJS, Rama Juvenil de Semarang, dijo que JMO es una forma de transparencia con respecto a saldos, programas, salarios laborales, etc. para los participantes.

«Estamos aquí para brindar comodidad a los participantes de BPJS Empleo, y también nuestro objetivo es brindar a los empleados información completa sobre la solicitud JMO», dijo.

Dijo que JMO está aquí para brindar servicios simples como reclamos, seguimiento de reclamos, monitoreo de hospitales cooperantes, informes de accidentes industriales y beneficios de servicio adicionales.

Por ejemplo, puntos de venta que ofrecen descuentos a los participantes de BPJS Empleo y mucho más.

«Esperamos que todos los participantes de BPJS Empleo puedan aprovechar la conveniencia que ofrece la aplicación JMO para que se pueda acceder a todo digitalmente para que sea más fácil para todos los participantes de BPJS Empleo», dijo.