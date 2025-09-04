BPJS Empleo Semarang Branch Majapahit Extendiendo arpelnas en 2025

SEMARANG (Antara) – La celebración del Día Nacional del Cliente (Harpelnas) que cae el 4 de septiembre siempre ha sido un momento especial para que el Taller de BPJS se acerque a los participantes. Con el tema «Si lo sabe primero, servido de todo corazón, puede ser una historia de felicidad» se refiere a la importancia de la conciencia y el servicio óptimos en el programa relacionado con el trabajo de BPJS.

Esto se hizo para enfatizar el empleo de los trabajadores de BPJS, cada vez más más fácil y los beneficios tienen un impacto óptimo para los empleados y las familias.

El jefe de la oficina de empleo de Semarang BPJS, Majapahit Farah Diana, desea un feliz día nacional del cliente 2025 «. Con suerte con una variedad de servicios proporcionados por el empleo de BPJS, los beneficios para los participantes pueden aumentar», dijo.

BPJS -Emplement of the Semarang Majapahit -Branch, que fue Harpelnas al pasado en 2025, dividió recuerdos a los participantes que asistieron a la oficina. «También mantuvimos algunas pequeñas pruebas para los participantes. Si alguien puede responder, también podemos obtener recuerdos», dijo Farah.

Dijo que su partido también abrió la cabaña de socialización -socialización -socialización (JMO) (JMO) para los participantes que querían activar cuentas, afirmando que estaban llegando a un seguro de antabicación (JHT).

Se explicó, una de las misiones de protección de BPJ protege, sirve y florece a los empleados y familias. Sin embargo, se alienta al trabajo de BPJS a trabajar en estos programas superiores del Día Nacional del Cliente como el «Bienestar de los empleados que lo rodean», incluido el Centro de Job, a saber, las vacantes para las discapacitaciones y los retornos alentadores del trabajo, a saber, las empresas reciben trabajadores que son víctimas de la experiencia anatómica del potencial para las discapacidades.

Además de la ejecución de la agencia de trabajo BPJS, el día del cliente también es llevado a cabo por socios visitantes que tienen una discapacidad empleada por empresas que están comprometidas con la contratación de víctimas de accidentes laborales que pueden ser discapacitados.

Al aumentar la conciencia de los participantes y ofrecer servicios óptimos, el empleo de BPJ puede realizar la «historia de la felicidad» para los participantes y sus familias, y garantizar un amplio seguridad social para los empleados indonesios.