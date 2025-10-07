BPJS Empleo presenta compensación por muerte a los clientes Kur Bri

PATI (ANTARA) – BPJS Empleo de Pati Branch, Java Central, entregó la Compensación de Garantía de Muerte (JKM) a los herederos del participante en nombre de Rofii, un Cliente de Crédito Empresarial Micro Popular (Kur) Unidad Bri Jakenan, Pati.

Una compensación por valor de 42 millones de rupias se transfiere simbólicamente al heredero, Sumarsih, como una forma de preocupación estatal y protección de los empleados y sus familias.

El jefe de la unidad BRI, Jakenan Imam Prasetiyo en Pati, dijo el martes que el difunto Rofii estaba registrado como participante en el empleo de BPJS desde enero de 2025 y murió en septiembre de 2025.

«Esta compensación es una clara demostración de los beneficios del Programa de Empleo de BPJS. Apreciamos la buena cooperación entre BRI y BPJS Empleo para brindar protección a los clientes, especialmente a los beneficiarios de Micro Kur», dijo.

Añadió que la sinergia entre el banco y el empleo de BPJS proporciona una sensación de seguridad a los clientes, ya que los riesgos de vida, como los accidentes laborales y las muertes, ahora están protegidos por la seguridad social.

Mientras tanto, el jefe de la sucursal de Empleo de BPJS, Pati Mochamad, Andy Heriamsah, expresó sus condolencias por la muerte del difunto Rofii y esperaba que la compensación pudiera ayudar a las familias que quedaron atrás.

«Lamentamos la muerte del difunto Rofii. Esta compensación no es sólo un derecho de los participantes, sino también una prueba de la presencia del Estado en la protección de los trabajadores de los riesgos sociales y económicos», afirmó.

También destacó la importancia de la participación activa en el programa de empleo de BPJS para que todos los trabajadores, incluidas las pequeñas empresas y los beneficiarios de KUR, puedan recibir una protección integral a través de diversos programas como seguros de vida, seguros de vida, seguros de vejez y garantías de pensiones.

«Invitamos a todos los trabajadores y pequeñas empresas a registrarse de inmediato y garantizar la protección de la seguridad social para ellos y sus familias», dijo.

Andy también evalúa que la colaboración con instituciones financieras como BRI es una forma de sinergia intersectorial que debe fortalecerse.

«Esta colaboración es un ejemplo concreto de un compromiso compartido para brindar protección integral a los trabajadores indonesios, incluidos los clientes de Kur, que son la columna vertebral de la economía del pueblo», dijo.