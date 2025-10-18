BPJS Empleo ofrece servicios de asistencia JMO los fines de semana

Kudus (ANTARA) – Empleo de BPJS La sucursal de Kudus lanzará un servicio de fin de semana todos los sábados de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. WIB a partir del 18 de octubre de 2025, que se llevará a cabo semanalmente.

«Este servicio tiene como objetivo brindar a los participantes asistencia en el uso de la aplicación JMO (Jamsostek Mobile) para que puedan acceder más fácilmente a los servicios de empleo a través de dispositivos móviles», dijo Kudus Deden Rinifiandi, jefe del Departamento de Empleo de BPJS, quien representó al jefe de la sucursal de Kudus el sábado.

Dijo que fortalecer los servicios digitales era una prioridad de la institución para acercar el acceso a los servicios a los participantes.

«La tecnología digital se creó para facilitar los servicios, y para eso está JMO. Con este Servicio de Fin de Semana queremos asegurarnos de que cada participante pueda hacer un uso óptimo de la aplicación JMO», afirma.

La aplicación JMO proporciona varias características clave, como información sobre los programas y beneficios de empleo de BPJS, el pago de contribuciones, el registro de participantes, la verificación de salarios y saldos de JHT y la presentación de reclamaciones de JHT con saldos inferiores a 15 millones de IDR. Sin embargo, al usarlo, varios participantes aún enfrentan problemas técnicos, como instalación fallida, dificultad para registrar una cuenta, olvido de su dirección de correo electrónico o contraseña, o no saber su número de tarjeta de participante.

A través del Servicio de Fin de Semana, los participantes simplemente llegan con un teléfono móvil con la aplicación JMO y KTP instalado, para que reciban asistencia inmediata por parte de los agentes.

«Abrimos este servicio del sábado para anticiparnos a los participantes que puedan tener dificultades para acceder a JMO, para que no tengan que hacer cola entre semana con otros participantes que presentan reclamos o correcciones de datos», agregó Deden.

Además de los participantes activos, este servicio también está abierto a los herederos de beneficiarios habituales de Garantía de Pensiones (JP). BPJS Empleo Kudus ayuda a registrar cuentas JMO para herederos para que el proceso periódico de confirmación de datos se pueda realizar en línea cada tres meses sin tener que venir a la oficina en persona.

Después de registrar una cuenta JMO en la sucursal por primera vez, los herederos pueden confirmar de forma independiente los detalles de seguimiento desde casa. Se espera que esta innovación reduzca tiempo, costos y energía para las familias beneficiarias.

BPJS Empleo Kudus destaca que este servicio es una forma de compromiso para brindar servicios más cercanos, más rápidos y más modernos, en línea con las necesidades de la comunidad laboral en la era digital.