BPJS Empleo garantiza protección para los participantes de Slamet Trail Run 2025

Purbalingga (ANTARA) – La Administración de la Seguridad Social del Empleo (BPJS) brinda pleno apoyo para la implementación de la carrera a campo traviesa Slamet Trail Run 2025 que se llevará a cabo el domingo en la Villa Turística de Lembah Asri Serang (D’LAS), Purbalingga Regency, Java Central.

El jefe del capítulo Purwokerto de BPJS, Muhammad Ramdhoni en Serang Village, distrito de Karangreja, Purbalingga Regency, dijo que la seguridad social para los 1.000 participantes registrados en el evento Slamet Trail Run 2025 consiste en un seguro contra accidentes industriales (JKK) y un seguro de vida (JKM).

«La protección de los participantes cubre los riesgos antes de la competición, durante la competición y después de la competición. Esta es una forma de responsabilidad social de BPJS Empleo para garantizar la seguridad de todos los participantes», dijo.

Según él, el apoyo a actividades deportivas como el Slamet Trail Run está en consonancia con el espíritu de BPJS Empleo de animar a las personas a llevar un estilo de vida activo y saludable, al tiempo que sensibiliza sobre la importancia de la seguridad social.

“Además de promover una vida activa, también nos gustaría recordarles que la protección social, incluido el seguro de compensación laboral, es un derecho de todos los trabajadores, incluidos los corredores que participan en evento esto”, dijo.

Además de brindar protección, dijo, BPJS Empleo también abrió un stand de información en el lugar del evento para educar a los participantes y visitantes sobre los beneficios del Programa de Seguridad Social para el Empleo (jamsostek), que incluye la Seguridad de Vejez (JHT), JKK y JKM.

De esta manera, continúa, los participantes y visitantes pueden discutir inmediatamente cómo registrarse y qué beneficios pueden recibir.

“También ofrecemos activación de cuenta JMO (Jamsostek Mobile) y proporcionamos un número premios de puerta para los que vienen a visitar pararse (stan)”, dijo Ramdhoni.

Al evento Slamet Trail Run 2025, celebrado el domingo (19/10), asistieron 1.000 corredores de diferentes regiones de Indonesia, que se dividieron en tres categorías de carrera, a saber, Fun Trail 5K, Forest 14K y Summit 25K, con el punto de partida y llegada en la zona turística de D’LAS en las laderas orientales del Monte Slamet.

Se espera que esta actividad, que se llevó a cabo por primera vez en Serang Tourism Village, pueda convertirse en una agenda de rutina que ayude a presentar el potencial turístico y la belleza natural de Purbalingga.