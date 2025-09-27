BPJS Empleo CAKUP -MPS 780 Marbot en Semarang City

SEMARANG (Antara) – La Agencia de la Organización de la Seguridad Social (BPJS) de la Rama Juvenil Semarang comprende 780 membresía de Marbot en la Ciudad de Semarang en el Programa de Protección del Empleo.

«Así que esta es una iniciativa estratégica extraordinaria de las Baznas de la ciudad de Semarang (Agencia Amil Zakat) para proteger a Marbot», dijo el jefe de la sucursal de Semarang BPJS Mohamad Irfan, el viernes en Semarang.

Esto fue transferido por Mohamad Irfan después de firmar el Acuerdo de Cooperación (PKS) entre los jóvenes de empleo de Semarang BPJS y los baznas de la ciudad de Semarang relacionados con la membresía de Marbot.

Según él, la protección del empleo en Marbot, incluidas las unidades de recolección de Zakat (UPZ), la unidad de la organización formada por Baznas para ayudar a Zakat a recolectar el primer paso.

Dijo que hasta ahora habrá 780 mezquitas Marbot y Mushallas que participaron en la membresía de empleo de BPJS en el futuro.

«Entonces, el primer paso comenzamos, para que estos trabajadores sociales religiosos también puedan obtener protección. Bueno, esta es solo la primera fase, caballos de fuerza», dijo.

Después de eso, el empleo de BPJS verificará y validará estos datos para el registro.

«Realmente no están con ellos. Entonces, si los que cumplen con los requisitos podemos registrar», dijo.

Además de Bazna, Irfan dijo que en el futuro también expandiría la cooperación con otras instituciones religiosas, como el Consejo de la Mezquita Indonesia y otros.

«Entonces, en mi opinión, en mi opinión, en mi opinión, la extraordinaria iniciativa de Baznas para comenzar. Veremos. Entonces podemos pasar al Consejo de la Mezquita Indonesia, y así sucesivamente», dijo.

Mientras tanto, Arnaz Andrasmara, presidente de Semarang City Baznas, dijo que Marbot fue incluido en el ASAF o grupo que recibió Zakat, a saber, en la categoría Fi Sabilillah.

«Que los fondos de Zakat, Infaq y Aalmoes que recibimos en uno de los ASAAF son de hecho sabilillah (personas que luchan en el camino de Allah SWT). Así que también somos una parte que los protege en el trabajo», dijo.

Al participar como participantes de empleo de BPJS, dijo, no solo estaban protegidos, sino que también tenían un ahorro que podían expandir después de que eran Marbot.

«Hemos hecho un avance con nuestros BPJ de donación (Membresía, etc.) a los amigos de Marbot. Esta es una colaboración entre Baznas, BPJs y el Ministerio de Religión de la Ciudad de Semarang», dijo.

Leer también: BPJS -Emplemento optimiza las aplicaciones JMO para la conveniencia de los servicios