BPJS -Emplement: JKK ofrece tratamiento médico ilimitado

PURWOKERTO (Antara) – Empleo para la Organización de Seguridad Social (BPJS) asegura que el Programa de Seguro de Accidentes de Trabajo (JKK) ofrece una amplia protección para la fuerza laboral, que abarca desde tratamiento médico ilimitado hasta la garantía de familias en caso de riesgo de accidentes de empleo.

Jefe de BPJs de trabajo y la sucursal de Purwokerto Muhammad Ramdhoni en Purwokerto, Banyumas Regency, Central Java, sábado, dijo que la protección de JKK incluye todas las actividades laborales, incluidos los viajes de casa al trabajo o viceversa, para que los empleados no tengan que preocuparse por los riesgos que de repente vienen.

«Los participantes que experimentan accidentes laborales tienen derecho al tratamiento médico sin límites de techo para la recuperación. Esto es una prueba clara de la presencia del país al proteger a los empleados», dijo.

Dijo que los beneficios del programa JKK incluyen una compensación temporal que no pudo funcionar (STMB) como reemplazo de algunos salarios durante el período de tratamiento.

Si el participante experimenta una discapacidad total o muere debido a un accidente laboral, dijo, la familia o los herederos tienen derecho a recibir una compensación y los beneficios de las becas para los niños.

«Los niños que han experimentado el desastre tuvieron el derecho de obtener un mercado de valores educativo para instituciones terciarias con un valor máximo de Rp174 millones para dos niños. Por lo tanto, la sostenibilidad de la educación de los niños está garantizada, aunque sus padres experimentan un riesgo de trabajo», dijo.

Además, el taller de BPJS está preparando los servicios de rehabilitación médica para la ayuda en forma de SIDA para los empleados que pierden la función de las extremidades, para la capacitación vocacional, para que los participantes puedan volver a la postrega productiva.

Como una forma de preocupación, dijo, la sucursal del equipo operativo BPJS Purwokerto también visitó el hospital para visitar a los participantes que tuvieron un accidente laboral, una de ellas Khaula Nurul Syafaah, un instituto de micro Madani en Purwokerto que tuvo un accidente mientras viajaba a la oficina.

«La visita que visitamos el jueves (4/9) coincidió con la conmemoración del Día Nacional del Cliente en 2025 una forma de nuestra atención para los participantes que han experimentado un desastre. Estamos aquí para garantizar que todos los derechos involucrados se hayan cumplido», dijo.

Explicó que la presencia directa del equipo del taller BPJS en el hospital también era parte de un intento de ofrecer una sensación de seguridad a los participantes y las familias.

«El trabajador de BPJS siempre está listo para guiar a los participantes que experimentan accidentes, tanto en el trabajo como en la gira de viaje», dijo.

Dijo que cada fuerza laboral tiene el mismo derecho a obtener protección del Seguro Social.

Espera que los eventos que los participantes de empleo de BPJ generalmente pueden aumentar la conciencia sobre la importancia de participar en el programa.

Dijo que estaba dedicado a ofrecer a todos los empleados y sus familias protección real, especialmente en el tratamiento de riesgos laborales impredecibles.

«Esperamos que la Sra. Khauula pronto pueda recuperarse y regresar a las actividades. El empleo de BPJS continuará apoyando el proceso de recuperación a través de la garantía que ofrecemos», dijo Ramdhoni.

Leer también: BPJS -Working para la conmemoración del Día Nacional del Cliente del Cliente 2025 con una dedicación a todos -Corazón