Bpjamsostek purwokerto socializa el MLT del programa MLT de trabajadores

La Agencia de Organización de la Seguridad Social (BPJ) de la mano de obra o la sucursal de BPJamsostek Purwokerto, Banyumas Regency, Java central, sigue siendo el Programa de beneficios de servicio adicionales (MLT) socializando en forma de instalaciones de vivienda.

«Todavía en una serie de días nacionales de clientes que se conmemoran cada 4 de septiembre, hoy (10/9) tenemos una especie de exposición para socializar el MLT de la vivienda de los empleados», dijo el jefe de BPJS Purwokerto Muhammad Ramdhoni en Purwokerto, Banyumas Regency, miércoles.

En la actividad celebrada en la sucursal de empleo de Purwokerto BPJS, su partido presentó a varios desarrolladores de viviendas y bancos que eran socios en la MLT de los empleados.

Dijo que el programa MLT de vivienda estaba presente para ayudar a los empleados a tener un hogar decente, tanto comprando casas nuevas o renovando casas antiguas.

«Para los empleados que tienen casas de herencia o casas antiguas cuyas circunstancias son insuficientes, pueden solicitar la renovación de MLT de casas con techos financieros de hasta Rp150 millones. El esquema usa bajas tasas de interés con tenores largos», dijo.

Dijo que los empleados también podrían usar MLT para la primera propiedad de la vivienda con pasos a largo plazo de hasta 25-30 años o solicitar un préstamo de pago inicial para la compra de una casa.

Además, dijo, el programa MLT también ofrece trabajadores de la construcción/Casas de Crédito Financiamiento de las instalaciones de financiación (FPPP/KK) para las empresas en desarrollo en la construcción de proyectos de vivienda.

«En 2025 ya había siete empleados que usaron el programa MLT, la mayoría de ellos para la nueva propiedad de la vivienda. El objetivo no fue limitado, siempre y cuando los participantes cumplan con los requisitos y, de hecho, para la primera casa», dijo.

Sin embargo, reconoció que de los siete empleados que han presentado el programa MLT de la vivienda, solo dos empleados han sido aprobados para obtener el préstamo de la propiedad de la vivienda.

Según él, el empleado cuya solicitud no fue aprobada se debió a una serie de requisitos administrativos entre las limitaciones del Sistema de Servicio de Información Financiera (SLIK) administrado por la Autoridad de Servicios Financieros (OJK).

Mientras que para los empleados que solicitan un crédito de renovación de la vivienda, dijo, el obstáculo que a menudo se encuentra, el estado es de un certificado de casa que no ha sido en forma de un certificado de propiedad o que todavía está en forma de usos de edificios (HGB).

«También limitado por una casa de herencia que no se ha transferido oficialmente oficialmente todavía está en nombre de los padres», dijo.

Ramdhoni dijo que el programa MLT estaba en línea con los esfuerzos del gobierno para ofrecer viviendas decentes para los empleados, mientras que el pozo está aumentando debido a la certeza de la estadía.