Bpjamsostek Purwokerto recuerda la importancia del PPE y la prevención de accidentes laborales

PURWOKERTO (Antara) – La Rama de la Organización de la Seguridad Social (BPJ) de la sucursal de empleo (BPJAMSOSTEK) Purwokerto recordó la importancia del uso de equipos de protección personal (PPE) para cada actividad laboral, especialmente en el sector de la construcción, para reducir la cantidad de accidentes laborales.

Jefe de la sucursal de empleo de BPJS Purwokerto Muhammad Ramdhoni en Purwokerto, Banyumas Regency, Java central, el miércoles, dijo BPJAMSOSTEK que la implementación de principios profesionales de seguridad y salud (K3) permanece en el entorno laboral, pero también en el entorno laboral.

«Tratamos de hacer que los empleados sean conscientes de la importancia de realizar K3 diariamente, para que sean más seguros y productivos en el trabajo», dijo.

Es por eso que el martes (8/26) por la tarde, PBE ayudó a PBE a ayudar a los representantes de los empleados de PT Sidakarya Mandiri y Krakatau Indah Margorejo.

El paquete APD enviado consta de cascos del proyecto, guantes de trabajo y Harnas del cuerpo O un fregadero pacífico.

Explicó que el equipo sirve como un esfuerzo preventivo para garantizar que las actividades laborales cumplan con los estándares de seguridad y para proteger a los empleados contra el riesgo de accidentes de trabajo.

«La asignación del PPE es una forma de nuestra atención para la seguridad de los empleados y el apoyo a las empresas en la implementación de sistemas de gestión de seguridad laboral», dijo.

Además de los aspectos de seguridad, BPJamsostek también ofrece una amplia protección a los empleados, ya que se van en casa mientras están en el trabajo, hasta que regresa a casa.

Con tal protección, dijo, el empleado recibió una garantía cuando había un riesgo inesperado.

Según él, el cumplimiento del uso del PPE está de acuerdo con los objetivos principales del Programa de Empleo de Seguridad Social, que debe ofrecer una sensación de seguridad, aumentar la productividad y reducir la cantidad de accidentes laborales.

«Trabajar de acuerdo con los procedimientos de seguridad estándar y obtener protección del trabajo social creará una sensación de seguridad y, en última instancia, la productividad de la empresa también aumenta», dijo Ramdhoni.

