BPBD Temanggung recoge estudiantes debido a una carretera rota

Temanggung (ANTARA) – La Agencia Regional de Gestión de Desastres (BPBD) Temanggung Regency, Java Central, transportó a estudiantes de SD Negeri 2 Gemawang para impartir clases en la escuela ya que la carretera estaba cerrada debido a deslizamientos de tierra en Seseh Hamlet, Ngadisepi Village, Gemawang.

El jefe del BPBD del Regente de Temanggung, Totok Nursetyanto en Temanggung, dijo el miércoles que la medida fue un seguimiento de las instrucciones del Regente de Temanggung después de una reunión de coordinación con agencias relacionadas, subdistritos y gobiernos de aldea.

«Este deslizamiento de tierra cortó por completo el acceso a las carreteras de emergencia, por lo que el BPBD de Temanggung organizó la recogida y devolución de los escolares de las aldeas de Ngadisepi y Kemiriombo para que pudieran seguir asistiendo a la escuela como de costumbre», dijo.

Un total de 50 alumnos fueron transportados en dos vehículos adaptados para su seguridad y comodidad, especialmente en previsión de lluvias. La flota operará una ruta tortuosa de aproximadamente 14 kilómetros y operará durante 2 a 3 semanas hasta que se complete el nuevo acceso vial de emergencia.

“Recogemos a los estudiantes a las 7 a. m. WIB y los llevamos a casa alrededor de las 11 a. m. WIB. apoyar todas las mañanas en Seseh Hamlet”, dijo.

El director de SD Negeri 2, Gemawang Lasyuri, dijo que alrededor del 50 por ciento del total de 101 estudiantes de su escuela son de Seseh Hamlet. Esta condición obligó a la escuela a realizar el aprendizaje en línea durante dos días.

«Gracias a Dios, los niños pueden volver a aprender cara a cara hoy. Apreciamos mucho la rápida respuesta de BPBD, el Departamento de Educación, PGRI y todas las partes involucradas», dijo.

Explicó que el horario de clases se había ajustado temporalmente de 8 a.m. a 11 a.m. WIB porque el acceso a la carretera tuvo que ser desviado y la intensidad de la lluvia aún era alta.

