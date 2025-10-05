BPBD TEMANGGUNG: Los estudiantes de KKN ayudan a formación o 53 piloto Destana

TEMANGGUNG (Antara) – La Agencia Regional de Gestión de Desastres (BPBD) de Temanggung Regency, Central Java, dijo que los estudiantes de la Universidad Estatal de Semarang (UNNES) se estaban ocupando de un Programa de Conferencias de Trabajo Temáticamente Real (KKN), la formación de 53 piloto Tangguh Rampersdorpjes.

«Alhamdulillah, fue muy ayudado por la existencia de este Knk de Unnes, de modo que se formaron 53 Destana en la regencia de Temanggung», dijo el jefe de la regencia de Temanggung Bpbd Totok Nuryanto en Temanggung, domingo.

Hasta ahora, el área local tiene 34 Destana y 53 piloto Destana. La regencia de Temanggung comprende 289 aldeas y Kelurahan, así como 20 subdistritos.

Explicó sobre la tarea de los estudiantes de KKN de Unnes -Thematic en el área para ayudar a la formación de Destana, pero todavía se consideraba un pionero porque no todos los indicadores eran suficientes.

Este año, dijo, no había formación de Destana en la regencia de Temanggung porque no había presupuesto para el programa.

Sin embargo, dijo que en 2026 había un plan para la formación de cinco destinos.

Explicó que para Destana que había sido independiente, se asignaron fondos del presupuesto de la aldea, capacitación independiente y socialización sostenible.

«Destana es casi la minisla del BPBD en el pueblo, por lo que la esperanza es que comiencen con la preparación que ya entienden, han reconocido los riesgos de los desastres en su entorno», dijo.

