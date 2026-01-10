BPBD Kudus señaló que se produjeron deslizamientos de tierra en cuatro aldeas

Kudus (ANTARA) – La Agencia Regional de Gestión de Desastres (BPBD), Kudus Regency, Java Central, registró que se produjeron deslizamientos de tierra en cuatro aldeas del distrito de Dawe debido a las fuertes lluvias de los últimos días.

«De las cuatro aldeas, se registraron 18 puntos de deslizamientos de tierra repartidos en cuatro aldeas», dijo el jueves en Kudus Eko Hari Djatmiko, jefe de operaciones diarias de BPBD Kudus Regency.

Un total de cuatro aldeas se vieron afectadas por deslizamientos de tierra el viernes por la noche (1 de octubre), a saber, Japón, Kuwukan, Ternadi y Colo. Se registraron seis lugares de deslizamientos de tierra en Japan Village, incluido el cierre del acceso por carretera a Rejenu y la ruta a Plukaran Village, Dukuh Beji, distrito de Gembong, Pati Regency.

Además, un deslizamiento de tierra en un acantilado de unos 10 metros de altura golpeó la casa de Andi y Warsudi, dañando la pared del baño y provocando que apareciera una grieta en el suelo de unos 10 metros de largo frente a la casa de los residentes.

En la aldea de Kuwukan, hubo seis sitios de deslizamientos de tierra que bloquearon el acceso de los residentes a la carretera y causaron daños a dos unidades residenciales. Uno de los deslizamientos de tierra incluso provocó el derrumbe del baño de la casa de un residente, mientras que, según informes, la carretera regional quedó completamente bloqueada por el material del deslizamiento.

En el pueblo de Ternadi se registraron tres deslizamientos de tierra en la zona RT 2/RW 4, que afectaron a las casas de dos residentes y al borde de la carretera distrital. En Colo Village, hubo tres sitios de deslizamientos de tierra que provocaron el colapso de la carretera y el puente, que conducía al portal del lugar de peregrinación de Sunan Muria, que tenía unos 50 metros de largo y alcanzaba una profundidad de 20 metros.

En el incidente de Colo Village también dos coches cayeron al río. El equipo conjunto logró evacuar de forma segura a las tres víctimas a las 7:30 p. m. WIB, mientras que el proceso de evacuación del vehículo se completó a la 1:14 a. m. WIB.

El jefe del distrito de Dawe, Dian Noor Tamzis Hanafi, dijo que, además de las cuatro aldeas, su partido también recibió informes de deslizamientos de tierra en las aldeas de Kajar y Puyoh.

«En general, el deslizamiento de tierra no causó daños graves a las viviendas de la gente», afirmó.

Dijo que varios deslizamientos de tierra también bloquearon las carreteras de la aldea, por lo que los residentes y el gobierno de la aldea están trabajando juntos para procesar el material de los deslizamientos de tierra. En el futuro, se planificarán actividades similares de cooperación mutua en otras aldeas afectadas en las que participarán diferentes partes.

