BPBD: Fuerte Picu Flood y Lawah en Banyumas

PURWOKERTO (Antara) – La Agencia Regional de Gestión de Desastres (BPBD) de Banyumas Regency, Java Central (Java central) arrojó fuertes lluvias en la regencia de Banyumas enjuagados desde el miércoles (10/9) hasta el jueves por la mañana lideró una serie de desastres naturales en forma de lentes e inundaciones terrestres.

«Basado en el monitoreo de la aplicación Ronwasna (desastre de Ronda Waspada), hay varias áreas afectadas por los desastres como resultado del clima extremo», dijo el jueves jefe de Banyumas Regency BPBD Budi Nugroho en Purwokerto, Banyumas Regency.

Dijo que varios lugares afectados incluyen el distrito de Gumelar, había dos puntos de deslizamiento de tierra, a saber, en Paningkaban Village RT 03 RW 01 El acceso de la carretera Ajibarang-Lumbir y en la aldea de Kedungurang, RT 05 RW 01.

Además, dijo, el distrito de Rawalo había un deslizamiento de tierra en el pueblo de Tambaknegara que el acceso a la carretera Rawalo-Patikraja y los deslizamientos de tierra en el pueblo de Sidamulih cerró, RT 02 RW 07 para repeler el puente del río Sungkalan.

«The earth shift in Tambaknegara took place around 04.00 Wib. Cliffs on the side of the road collapsed with ground floor, pine trees and teak materials to overlook a sedan unit that passed,» he said, who is also the head of the communication and information office (Dinkominfo) of Banyumas) of Banyumas of Banyumas) of Banyumas) of Banyumas) of Banyumas) of Banyumas) de Banyumas) de Banyumas) de Banyuminfo)

Dijo que el incidente no condujo a muertes o lesiones.

Según él, los oficiales de BPBD, junto con los bomberos, la policía del sector de Rawalo y los residentes locales, inmediatamente llevaron a cabo una evaluación rápida y actividades de manejo de emergencias utilizando una motosierra, una cuerda y otros equipos de corte para limpiar los árboles que han cerrado el camino.

«El camino se puede pasar nuevamente después de que se haya completado la evacuación de automóviles y árboles. Pero el material del suelo todavía se acumula en la ubicación, mientras que el Public Street Lighting Pole (LPJU) está inclinado a la carretera y una serie de cables eléctricos que son golpeados por árboles», dijo.

Se ha coordinado con el Departamento de Obras Públicas, Perhutani, Transportbreau y PLN para su posterior procesamiento.

Dijo que otros puntos de desastre en el distrito de Kebasen estaban en forma de inundaciones inundadas debido al colapso del dique del río Perwaton en el pueblo de Sawangan y deslizamientos de tierra en el pueblo de Kalisalak que cerró el acceso a la carretera.

Según él, los deslizamientos de tierra también tuvieron lugar en el pueblo de Karangmangu Village RT 01 RW 05, distrito de Purwojati, que cerró el acceso a Jalan Karangmangh-Tipar.

Además, dijo, en el distrito de Cilongok hubo cambios de tierra en Gununglurah Village RT 06 RW 03 y RT 02 RW 05, y Cipete Village RT 02 RW 03.

«Los turnos de tierras también tuvieron lugar en el pueblo de Banjaranyar RT 03 RW 02, el distrito de Pekuncing. Mientras que en el pueblo de Kracak, el distrito de Ajibarang, hubo una inundación del río Tajum que se inundó para desbordarse con el camino», dijo.

Además de los deslizamientos de tierra e inundaciones, dijo, se informó que el incidente de árboles caídos tuvo lugar en el pueblo de Plana, el distrito somagés; Village de Kedungwringin, distrito de Patikraja; y Tanjung Village, distrito de South Purwokerto

«Instamos al público a permanecer atento, dado que el potencial de las réplicas aún es posible», dijo Budi.

Lea también: Banyumas BPBD trata sobre deslizamientos de tierra e inundaciones en varias áreas