BPBD de Java Central celebra Borobudur Travel Mart y Expo 2025 en Solo

Solo (ANTARA) – La Agencia Regional de Promoción Turística de Java Central (BPBD) organizará el Borobudur Travel Mart and Expo en el Sunan Hotel Solo, Java Central, del 22 al 23 de octubre.

El presidente del Comité Borobudur Travel Mart y Expo 2025, así como presidente de BPPD Central Java, Ari Martanto en Solo, Java Central, dijo el viernes que esta actividad sería de empresa a empresa (B a B), por lo que se llevarían a cabo reuniones entre vendedores y compradores activos en el sector turístico.

«Invitamos a la industria del turismo en Java Central de B a B. Nuestros compradores son agentes de viajes. Invitaremos a 100 agentes de viajes», dijo.

Dijo que los agentes de viajes invitados eran de Java Central y de fuera de la provincia.

«Debido a que vamos a comercializar Java Central, invitamos a otras regiones a venir a Java Central. Para la industria del turismo, invitamos a personas de Semarang, Magelang, Solo y áreas que apoyan a Solo», dijo.

Ari dijo que habrá 50 proveedores este año, la mayoría de ellos de Java Central y bricolaje. Además, serán 30 Mipymes las que expondrán sus productos en exposiciones o jornadas expositivas abiertas al público.

Aunque se dirige a 100 agentes de viajes, según el registro en línea, actualmente hay 200 compradores potenciales.

Luego hace una selección porque la cuota disponible es limitada.

«La verdad es que nos sorprendió: hubo casi 200 inscripciones, aunque nuestra capacidad es limitada. Esto demuestra que BTMX es muy popular», explica.

Dijo que la selección de compradores se llevó a cabo observando su historial y su interés en vender paquetes turísticos en Java Central.

«Elegimos selectivamente a los compradores que invitamos. Primero miramos su historial y cuál es su interés en vender Java Central. Así que no es sólo un paseo», dijo.

Además, los 50 compradores elegibles de fuera de la provincia recibirán posteriormente facilidades como recogida en el aeropuerto o estación y alojamiento en un hotel.

En la misma ocasión, Bambang Irawan, miembro de BPBD de Java Central, dijo que el creciente número de turistas que llegan a Java Central no puede separarse del desarrollo y mejora del marketing turístico llevado a cabo por la Agencia de Promoción Turística de Java Central.

«Aunque se trata de un evento de apoyo, el número total de turistas en Java Central, tanto extranjeros como nacionales, ha aumentado un 22 por ciento en comparación con 2024, alcanzando el número total de turistas alrededor de 69.480.000», dijo.

También ha aumentado el gasto de los turistas que visitan Java Central.

Señaló que los datos más recientes para 2024 muestran que el gasto de los turistas nacionales que llegan a Java Central es de aproximadamente 5,4 millones de IDR por visita.

«Esta cifra es relativamente alta en comparación con los estudios en Solo. En Solo es de alrededor de 1,2 millones de IDR – 1,4 millones de IDR. Se trata de personas que se alojan en hoteles», dijo.

Mientras tanto, el gasto de los turistas extranjeros es de unos 730 dólares.

«Por lo tanto, es relativamente alto en comparación con otras provincias, aparte de Bali y tal vez DKI y Java Occidental. Eso es un aumento de alrededor del 20 por ciento en comparación con el año pasado», dijo.