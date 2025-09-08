BPBD Cilacap advierte al personal y las instalaciones para oponerse a la temporada de lluvias

Cilacap (Antara) – La Agencia Regional de Gestión de Desastres (BPBD) de Cilacap Regency, Java Central, advirtió al personal junto con instalaciones e infraestructura para anticipar el potencial de desastres hidrometeorológicos en la temporada de lluvias en la región.

El Jefe de Cilacap Regency BPBD Bayu Prahara en Cilacap dijo el lunes, según la predicción de la Agencia de Meteorología de Climatología y Geofísica (BMKG) de la región de Cilacap para ingresar al período de transición de la temporada seca a la temporada lluviosa en el medio septiembre de 2025.

Es por eso que su partido asegura que la preparación del personal y las instalaciones de desastre e infraestructura sigan siendo óptimas y refuerzan la comunicación con los funcionarios de la aldea en áreas desastrosas.

«El personal de la Unidad de Implementación Técnica (UPT) y los voluntarios activos de desastre monitorean el desarrollo de la situación, en áreas particulares que son sensibles a las inundaciones e inundaciones», dijo.

Según él, la preparación es importante porque el área de Cilacap tiene una serie de puntos de desastres hidrometeorológicos, incluidas inundaciones y deslizamientos de tierra, que generalmente aumentan en la temporada de lluvias.

En este caso, dijo, en Cilacap había 124 aldeas/Kelurahan en 21 subdistritos que se incluyeron en la inundación y 87 aldeas en la categoría en 12 distritos que posiblemente fueron afectados por deslizamientos de tierra, especialmente en áreas montañosas y el norte de Cilacap

Además de fortalecer la preparación dentro del BPBD, su partido también apeló al público para que fuera más consciente de los cambios climáticos.

«Invitamos al público a verificar activamente la información del pronóstico del tiempo de BMKG y siempre de pie si llueve en una larga duración de alta intensidad», dijo.

En relación con esto, apeló a los residentes que almacenen archivos y objetos de valor en una ubicación más segura, para comprender la ruta de evacuación en sus respectivas regiones y proponer desastres con necesidades importantes si alguna vez tienen que evacuar.

Según él, BPBD también colocó botes y boyas en varias secciones de inundaciones como un paso anticipatorio para apoyar el proceso de evacuación si es necesario.

«La preferencia no es solo la tarea del gobierno, también requiere una participación activa de la comunidad. Con conciencia conjunta, el impacto de los desastres puede minimizarse», dijo Bayu.

Leer también: Banyumas BPBD prepara el anticipador del desastre para la temporada de lluvias