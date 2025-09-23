BPBD Batang Kaji necesita post-decaster

BATANG (Antara) – La Agencia Regional de Gestión de Desastres (BPBD) de Batang Regency, Java Central, realizó un estudio sobre las necesidades y preparó un plan de rehabilitación y una reconstrucción posterior al desastre.

«Vemos la necesidad de actividades de orientación técnica para preparar un dispositivo civil intersectorial para tratar con Pesca-Bencana», dijo Batang BPBD Head, quien implementará el martes Wawan Nurdiansyah Regency.

Según él, esta actividad de entrenamiento es importante porque esta área es un área sensible al desastre, de modo que el equipo de intervocionalmente puede ir directamente al campo para evaluar las necesidades y reunir planes de rehabilitación y reconstrucción después de la ventaja.

Más tarde, dijo, se espera que los participantes que consistan en tapas cruzadas trabajen de inmediato para calcular todo lo que se ve afectado después del desastre «, dijo.

«Inmediatamente llevarán a cabo una evaluación de lo que está influenciado y cuánta pérdida es. Luego hemos redactado el plan de rehabilitación y reconstrucción después de la ventaja de que una referencia era para reparar todos los daños», dijo.

Wawan dijo que su partido aseguró que la planificación de la recuperación después del desastre podría cumplir con el principio de regresar mejor, más seguro y sostenible (mejor, más seguro y más sostenible) sin dejar la sabiduría local.

La analista experta de desastres experta de BNPB, Dhelistya Liza, dijo que la realización de las necesidades de las necesidades posteriores a la red apoya, el gobierno regional debe tener una base de datos sólida para averiguar los activos y recursos de propiedad, de modo que cuando realicen una evaluación, cada agencia ha preparado datos para reparar daños.

«El paso de estudiar las necesidades después del desastre debe llevarse a cabo por completo porque la recuperación no es solo la tarea de la región, sino que la provincia incluso el centro también juega un papel», dijo.