BPBD BATANG BANGUN Voluntario Reading Asistiendo a la gestión de desastres

BATANG (Antara) – La Agencia Regional de Gestión de Desastres (BPBD) de Batang Regency, Central Java, junto con Basarnas, continúa construyendo la preparación de voluntarios en un intento por ayudar a las víctimas de desastres.

El jefe de Batang Regency BPBD Wawan Nurdiansyah en Batang dijo el viernes que, como una forma de dedicación para tratar con desastres, su partido continuaría mejorando las habilidades y la capacitación de accidentes de agua y otros desastres.

«Nuestro objetivo es mejorar las habilidades de los voluntarios para estar listos para enfrentar el potencial de inundaciones y accidentes de agua. El enfoque no es solo para ayudar a las víctimas, sino también para mantener la seguridad de la ayuda», dijo.

La capacitación fue seguida por 15 voluntarios de varias instituciones, como PMI, Bagana, Arnafat, Jagabaya, Airud Police y Navy Post.

Los voluntarios están equipados con habilidades de ayuda especial en el agua con un enfoque de práctica directa en Safari Beach Beach, Java Central, Batang Regency.

Wawan, quien fue acompañado por el jefe de la División de Emergencia y Logística de BPBD Moh Fajeri, dijo que la capacitación de Waterfeziet debía responder a la gran cantidad de accidentes de agua en esta área en 2023-2025.

Mencionó el incidente en el río Kalikuto en la zona fronteriza de Batang-Dangal Regency, recientemente mató a cinco niños debido al río.

«Cuando vemos la tendencia, consideramos la disposición de los voluntarios en el campo cada vez más importantes, incluido el conocimiento técnico sobre la ayuda de emergencia en el agua», dijo.

Explicó que la capacitación mejoró las habilidades de los voluntarios para estar listos para enfrentar el impacto de las inundaciones y los accidentes de agua.

«Mencionamos este ejercicio como parte de la colaboración entre el sector cruzado al construir la preparación de la comunidad para enfrentar desastres, especialmente ahora que entrará en la temporada de lluvias», dijo.

Dijo que estaba dedicado a supervisar constantemente este tipo de capacitación debido a los beneficios que la comunidad sintió directamente.

Semarang Basarnas -Member Budi dijo que una serie de material de entrenamiento, incluido el estiramiento para prevenir las técnicas de lesiones y rescate.

Además, la introducción de barcos de goma, técnicas de remo, uso de motocicletas y técnicas para ayudar a las víctimas ahogarse.

«Porque material especial es el tratamiento de las víctimas con lesiones en la columna en el agua. Usamos una columna larga (LSB) para que la columna vertebral de la víctima sea estable antes de ser evacuadas al hospital», dijo.

