Bpbd banyumas monitor inundaciones en sumpiuh y tambak

PURWOKERTO (Antara) – La Agencia Regional de Gestión de Desastres (BPBD) de Banyumas Regency, Central Java, siguió el desarrollo de inundaciones que inundaron varias áreas en Sumpiuh y estanques debido a fuertes lluvias que ha estado frente al viernes por la tarde.

«A la derecha, hubo un incidente de inundación en Sumpiuh y Tambak. Nuestro equipo está y ya está en el lugar para recopilar datos», dijo el jefe de actuación (actuación) de la Agencia de Gestión Regional de Banyumas (BPBD) Budi Nugroho en Purwokerto, Banyumas, viernes por la noche.

Dijo que sobre la base de datos temporales recopilados por Banyumas BPBD, se han producido inundaciones en diferentes pueblos y Grumbul (Hamlet) en los dos subdistritos.

En el distrito de Tambak, hay áreas afectadas Gumelar Lor Dorp, el pueblo de Gumelar Kidul y Grumbul Klepusari en el pueblo de Pesantren.

Mientras estén en el subdistrito de Sumpiuh, las inundaciones disfrutan de los gubas de goma en el pueblo de Sumpiuh, y el pueblo de Karang Desang y el pueblo de Kemiri.

«Estos datos aún se mueven (dinámico), porque nuestro equipo aún realiza revisiones y recopilación de datos en el campo, junto con el equipo requerido», explicó.

Dijo que la causa principal de las inundaciones fue una lluvia muy alta con una duración lo suficientemente larga que tuvo lugar el viernes (9/19) por la tarde a la noche, lo que resultó en inundaciones en varias áreas residenciales.

«El nivel del agua en cada punto varía, algunos están por encima de los tobillos, algunos están bajo la rodilla», dijo, quien también es el jefe de la Oficina de Comunicación e Información de Banyumas Regency (Dinkominfo).

En relación con esto, Budi atrajo a las personas que se establecieron en las áreas de inundación, en particular los habitantes de los distritos de Tambak, Sumpiuh y Kemranjen para que permanecieran conscientes de la posibilidad de agua estancada generalizada porque la lluvia todavía tenía el potencial de prevenir los banyumas en la región.

El video del video compartido por el programa de duración del automóvil a través de la aplicación WhatsApp con respecto a la inundación de la inundación en la carretera nacional Sumpiuh-Tambak, Banyumas Regency, Central Java, viernes (19/9/2025). Antara/Sumarwoto

Además de los asentamientos de inundaciones, las inundaciones también habrían inundado la carretera nacional Sumpiuh-Tambak, causando la electricidad de los vehículos que cruzaron el carril sur de Java central.

«La última información que recibimos esta noche fue inundada, pero ahora se ha retirado. La electricidad de los vehículos regresa a la normalidad, pero se nos ordena miembros de la Patrulla de Satlantas por anticipar», dijo el jefe de la Unidad de Tráfico (Satlantas) de la policía de la ciudad (Polresta) Comisionado de Policía de Banyumas.

Anteriormente, el Jefe del Grupo de Técnicos de Meteorología de Climatología y Geofísica (BMKG) de la estación de meteorología Tunggul Wulung Cilacap, Teguh Wardoyo, dijo que las condiciones climáticas en la estación seca en 2025 en 2025 en 2025 eran casi invisibles.

Sin embargo, dijo que la primera indicación del período de transición comenzó a sentirse con el aumento de los ataques de rayos y la lluvia con más frecuencia hasta la mañana.

Según él, las características generales del clima durante el período de transición de que la mañana tiende a estar soleada, mientras que la tarde o la noche comienza a llover, que generalmente se acompaña de un rayo, con la dirección del viento varía y la temperatura del cielo se siente hedímetro o caliente.

«Poco a poco, el clima pronto entrará en la temporada de transición. Pero las personas deben ser conscientes del potencial del clima extremo, como las fuertes lluvias, acompañadas de rayos o viento fuerte que la hidrometeorología puede causar, incluidos los tornados», dijo en Cilacap, viernes (19/9).

Dijo que sobre la base de que el clima pronostica la regencia de Cilacap, Banyumas y las áreas circundantes todavía tenían el potencial de llover con intensidad moderada a gruesa en los próximos siete días, especialmente en los primeros tres días.

«La temperatura del aire variará aproximadamente 24-32 grados centígrados, el viento sopla desde el sureste a una velocidad de 5-30 kilómetros por hora y la humedad entre 67-96 por ciento», dijo Teguh.