Borobudur Marathon es un «líder en turismo deportivo» en Java Central

Magelang (ANTARA) – El secretario regional de la provincia de Java Central, Sumarno, dijo que el Maratón del Banco Jateng Borobudur era un «líder» en convertirse en «turismo deportivo» en la provincia de Java Central, al que asistieron corredores de diferentes regiones tanto dentro como fuera del país.

Dijo el sábado en Magelang que a esta actividad asistirían unos 10.000 corredores en 2024 y 11.500 corredores en 2025, incluidos atletas extranjeros de 38 países.

«Esta actividad es parte de nuestro programa del gobierno provincial de Java Central. Estamos hablando del Maratón de Borobudur, no sólo de cuestiones deportivas, sino también de cuestiones económicas, mipymes y turismo», dijo.

Dijo que esto es lo que el gobierno provincial de Java Central siempre alienta porque el crecimiento económico de Java Central está respaldado en gran medida por el sector del consumo.

«Para aumentar el consumo, por supuesto, ¿cómo podemos traer gente de fuera de Java Central a Java Central, es decir, a través del turismo?». dijo.

Según él, el turismo no puede estar solo, por eso muchas actividades deportivas ahora colaboran con el turismo, con el turismo deportivo.

Dijo que el maratón de Borobudur se celebra desde hace nueve años, su desarrollo aumenta gráficamente, esto es evidentemente gracias a la cooperación de todas las partes.

«Nosotros, en el Gobierno Provincial de Java Central, no podemos estar solos; con todas las partes interesadas estamos construyendo el Maratón del Banco Jateng Borobudur», dijo.

