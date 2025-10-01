Bondet Wrahatnala se convirtió en candidato para el canciller de solo solo 2025-2029 después de recibir el mayor apoyo

Solo (Antara) – Dr. Bondet Wrahatnala, S. Sos., M. Sn., Se elige un rector candidato para el período 2025-2029 después de obtener el mayor apoyo en el partido electoral del canciller.

En la disputa, Bondet ganó 24 votos de apoyo. Sunardi, M. Sn, quien recibió 12 votos y la Dra. Ana Rosmiati, S. Pd., M. Hum, quien recibió dos votos durante una sesión cerrada del Senado con el Ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología Indonesia que se celebró en el Campus solo de ISI, Java Central, Weddek.

De acuerdo con las regulaciones aplicables, el Senado en solitario tiene un 65 por ciento de votos o tiene no menos de 25 votos y ministros del 35 por ciento o 13 votos.

Director de la Dirección de Asuntos Estudiantiles y Estudiantiles -General de Diktisaintek Dr. Beny Bandanadjaja, ST, MT, como autoridad del Ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de la República de Indonesia, dijo que el proceso de selección de los candidatos canceladores era democrático, responsable y transparente de acuerdo con las leyes y regulaciones aplicables.

«Yo, como el poder del Ministro, no llegué a traer intereses y votos personales, traje un mandato del Ministro, por lo que fue apoyado por el Ministro y el Rector del Contenido en solitario elegido, por supuesto, había sufrido varias consideraciones que eran bastante maduras», dijo Beny.

Rector de ISI Período solo 2021-2025 Prof. DR. Dr. I Nyoman Sukerna, S.Kar., M. Hum. Con la esperanza de que todos los que finalmente sean elegidos y pronto serán inaugurados por el diccionario deben ser apoyados para continuar la tarea de mantener el rendimiento institucional y mejorar las deficiencias existentes.

«Mi posición finalizará el 5 de octubre, entonces serán las tareas del nuevo rector en el período 2025-2029 para traer el contenido de solo aún mejor, competir a nivel nacional e internacional», dijo.

En esta ocasión, el canciller también expresó su gratitud al Senado y a toda la comunidad académica de ISI Solo que había apoyado y ayudado a la tarea durante los últimos cuatro años.

«Personalmente, digo gracias, perdón por todas las deficiencias. Si hay un buen rendimiento, se debe exclusivamente al apoyo y el rendimiento de todos nosotros, mientras que si algo falta, solo porque yo personalmente», dijo el Sr. Nyo.

Presidente del Comité Electoral del Rector Solo para 2025-2029 Prof. DR. El Dr. Sugeng Nugroho, S.Kar., M.Sn dijo que el comité había trabajado seriamente durante los seis meses hasta hoy.

«De hecho, hay una serie de dinámicas, pero Alhamdulillah hoy en día las elecciones del canciller fueron sin problemas, exitosos y satisfactorios con el ministro», dijo Sugeng.

El candidato para el rector elegido, Bondet Wrahatnala agradeció este apoyo y mandato. Bondet espera que el contenido de solo cierre los rangos de inmediato, para unir fuerzas para asumir los desafíos de la organización que serán cada vez más fácil en el futuro.

«No hay pérdida de ganar, el mandato y el mandato del Senado y el Ministro no es algo ligero, realmente necesito el apoyo de todas las partes para construir un contenido transformador, colaborativo y adaptativo contra Indonesia Gold Indonesia 2045», dijo.

Si no hay cambios en el cronograma, la inauguración y la transferencia de la posición del canciller de ISI solo para el período 2025-2029 el lunes (6/10) se llevará a cabo en Yakarta.