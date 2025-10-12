Bolsa de automóviles TAV de Indonesia «stock listo» 300 autos usados

Semarang (ANTARA) – La Bolsa de Automóviles TAV de Indonesia ofrece al menos 300 automóviles usados ​​de diferentes tipos y marcas que están listos para estimular el mercado del automóvil, especialmente en Java Central, con su presencia en la ciudad de Semarang.

El director ejecutivo de la Bolsa de Automóviles TAV de Indonesia, Desilva Andy Wijaya, en Semarang, dijo el viernes que la bolsa de automóviles era una entidad legal y era la única empresa de automóviles que tenía las instalaciones unitarias más grandes en Java Central.

«Tenemos una colección de más de 300 unidades de automóviles usados ​​premium, desde LCGC, SUV, monovolúmenes y vehículos comerciales hasta el segmento de lujo. Con precios que van desde menos de 100 millones de IDR hasta miles de millones de rupias», dijo.

A diferencia de otras exhibiciones de automóviles, TAV Mobil Indonesia ofrece tres plataformas comerciales completas: compra y venta/intercambio, subasta y oportunidades de asociación o “franquicia” en toda Indonesia.

Al comprar y vender/permutar, garantiza que el automóvil vendido no se inundará, no sufrirá colisiones importantes ni alterará el kilometraje.

«Tenemos estándares de calidad para la compra de unidades automotrices y hemos pasado o verificado al menos 100 puntos de inspección por parte de Otospector. Cada unidad ha sido sometida a inspecciones estrictas», dijo.

También se ofrecen instalaciones especiales a los compradores, a saber, servicios gratuitos de lavado de coches de por vida para cada coche adquirido y asistencia ininterrumpida en caso de daños al motor las 24 horas.

Para facilitar el pago, TAV Mobil Indonesia también ha colaborado con varias instituciones financieras para facilitar a los compradores que desean un sistema de crédito.

Admitió que la tendencia en las ventas de automóviles, incluidos los usados, ha disminuido aproximadamente un 5 por ciento este año, pero es optimista en cuanto a que el mercado todavía está muy abierto.

Además, dijo que TAV Mobil Exchange de Indonesia ha estado involucrada en el negocio automotriz durante mucho tiempo, concretamente desde principios de 2010, y abrió su primera sala de exposición llamada AV Mobil en Jalan Majapahit Semarang en 2015.

«A partir de 1 o 2 coches creamos una sala de exposición de AV Car, ahora transformada en TAV Mobil Indonesia. Hemos vendido 3.600 coches. Vemos que las perspectivas de ventas de coches usados ​​en Java Central siguen siendo muy buenas», dijo.

El plan es que TAV Mobil Indonesia, ubicado en Jalan Kompol Maksum número 280-284, Semarang, sea inaugurado oficialmente por el Gobernador de Java Central el 18 de octubre.

De hecho, Indonesian TAV Car Exchange también ofrece ofertas especiales para los compradores durante la «gran inauguración», a saber, descuentos instantáneos de hasta 5 millones de IDR, descuentos adicionales de 2 millones de IDR para el programa de intercambio.

«Los compradores también tienen la posibilidad de adquirir coches con premios. Haremos un sorteo. El objetivo es ampliar cada año y abrir dos salones de este tipo en otras zonas», dijo Andy.