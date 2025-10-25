BNPB realiza ajustes climáticos en los cielos de Semarang y Grobogan

Semarang (ANTARA) – La Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB) está llevando a cabo operaciones de modificación del clima para reducir las precipitaciones que han caído en las áreas de la ciudad de Semarang y Grobogan Regency afectadas por las inundaciones en los últimos días.

Abdul Muhari, jefe del Centro de Comunicación, Información y Datos de Desastres de BNPB, dijo en un comunicado de prensa en Semarang el sábado que el avión asignado para llevar a cabo los cambios climáticos había volado desde el aeropuerto Ahmad Yani en Semarang.

Según sus palabras, periódicamente se distribuirán 10 toneladas de NaCl y 2 toneladas de CaO a las zonas afectadas por desastres naturales.

“La modificación del clima tiene como objetivo redistribuir las precipitaciones para que no caigan en zonas que actualmente están inundadas”, afirmó.

Explicó que las principales zonas de preocupación son las aguas arriba de los ríos Tuntang y Lusi, que pasan por la zona de regencia de Grpbogan.

La modificación del tiempo también tiene como objetivo controlar las lluvias para que no caigan en la zona de la ciudad de Semarang, que actualmente sigue inundada.

Según las previsiones del BMKG, Java Central seguirá viéndose afectada por fuertes lluvias hasta principios de noviembre de 2025, afirmó.

Explicó que las operaciones de modificación del clima se llevarían a cabo durante los próximos tres a cinco días.

“La duración de las operaciones de modificación climática depende de las evaluaciones diarias que se realicen”, afirmó.