BNNK ha creado 24 aldeas libres de drogas en Magelang Regency

Magelang (ANTARA) – Para finales de 2025, BNNK Magelang, Java Central, ha establecido 24 aldeas libres de drogas (brillantes) en Magelang Regency, integrando programas de prevención, empoderamiento comunitario y rehabilitación integral a nivel comunitario.

Jefe de BNNK Magelang, Kombes. Pol Rachmat Kurniawan en Magelang dijo el sábado que Magelang BNNK también había establecido 10 aldeas libres de drogas en la ciudad de Magelang y 6 hermosas aldeas en la regencia de Purworejo.

En el sector educativo, dijo, BNNK Magelang está intensificando las espléndidas escuelas para 2025 con 207 escuelas confirmadas por el Decreto del Regente de Magelang.

«Cuatro escuelas secundarias han implementado bien el programa. Mientras tanto, un campus ha sido declarado hermoso campus, a saber, Polbangtan Yo-Ma», dijo.

Dijo que esto es muy eficaz para prevenir el abuso de drogas en la sociedad, especialmente entre los adolescentes, porque los adolescentes tienden a ser influenciados por sus pares en muchos aspectos de la vida, incluido el comportamiento social y las elecciones de estilo de vida.

«La presencia de compañeros como mentores que tienen experiencias positivas puede tener un mayor impacto en el cambio de los patrones de pensamiento y comportamiento de los adolescentes», dijo.

Según él, BNNK Magelang también formará 50 voluntarios hasta 2025 y también brindará orientación técnica a 25 activistas antidrogas del entorno gubernamental.

También dijo que Magelang BNNK también ha realizado actividades de detección temprana/análisis de orina 28 veces a un total de 2.071 personas.

