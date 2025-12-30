BNN Purbalingga fortalece la rehabilitación de víctimas de abuso de drogas

Purbalingga (ANTARA) – El jefe de la Agencia Nacional de Estupefacientes (BNN), Purbalingga Regency, Nasrudin, enfatizó que fortalecer los servicios de rehabilitación para las víctimas del abuso de drogas es una parte importante de la estrategia nacional para salvar a la generación joven para la realización de una Indonesia Dorada 2045.

Durante una conferencia de prensa de fin de año en la oficina de BNN de Purbalingga Regency, Java Central, Nasrudín dijo el martes que el enfoque de rehabilitación es una forma de Guerra contra las drogas por la humanidad. (Guerra contra las Drogas para la Humanidad), que considera a los consumidores de drogas y adictos como seres humanos que necesitan ser salvados y restaurados, no sólo castigados.

«La rehabilitación es un intento de restaurar la función social del abusador para que se vuelva sano, productivo y aceptado en la sociedad», dijo.

Dijo que el desempeño de los servicios de rehabilitación para pacientes ambulatorios en BNN Purbalingga Regency superó el objetivo nacional para 2025.

De la meta de 22 clientes, dijo, se alcanzó 44 clientes, o un aumento del 100 por ciento.

«Sin embargo, esta situación es una llamada de atención para todas las partes sobre la continua alta vulnerabilidad de la sociedad al abuso de drogas», dijo.

Dijo que de este número, la mayoría de clientes eran hombres, mientras que el resto eran mujeres.

Mientras tanto, según la edad, los clientes se dividieron equitativamente entre menores de 19 y mayores de 19 años.

En cuanto al contexto educativo, continuó, los clientes son principalmente graduados de escuelas primarias y secundarias, lo que demuestra la importancia de la intervención temprana en el entorno familiar y educativo.

«Estos datos nos recuerdan que las drogas se dirigen a los más jóvenes, por lo que la rehabilitación debe ir acompañada de un fortalecimiento de la prevención en las escuelas y las familias», afirmó.

Además de los servicios ambulatorios, dijo, Purbalingga Regency BNN, que supervisa Banjarnegara Regency, también registró que los resultados de los servicios posteriores a la rehabilitación superaron los objetivos.

Del objetivo de veinte clientes, continuó, la realización alcanzó treinta clientes o el 150 por ciento.

“La post-rehabilitación se lleva a cabo para garantizar que los clientes continúen recuperándose y puedan realizar funciones sociales de manera sostenible”, explicó.

Dijo que BNN, Purbalingga Regency, también colaboró ​​​​con componentes comunitarios facilitando instituciones de rehabilitación comunitarias y desarrollando innovaciones en rehabilitación en la recogida y devolución en el entorno escolar para estudiantes sospechosos de abuso de drogas.

Según él, la rehabilitación de refuerzo no la puede realizar BNN por sí sola.

En este caso, afirmó, el apoyo del gobierno local, el mundo de la educación, la familia y la sociedad es la clave para la recuperación exitosa de las víctimas del abuso de drogas.

«La rehabilitación no se trata sólo de atención sanitaria, sino de atención compartida para salvar el futuro de los niños del país», afirmó.

Nasrudin espera que la cooperación entre los sectores se fortalezca aún más para que se puedan optimizar los esfuerzos de rehabilitación y al mismo tiempo reducir la incidencia del abuso de drogas en las regencias de Purbalingga y Banjarnegara.