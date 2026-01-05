BNN Purbalingga: El núcleo del despliegue de P4GN son las pruebas de orina para todo el personal

Purbalingga (ANTARA) – La Agencia Nacional de Estupefacientes (BNN), Purbalingga Regency, Java Central, enfatizó su compromiso de ser el punto focal del programa de Prevención y Erradicación del Abuso de Drogas y el Tráfico Ilícito (P4GN) al firmar el Pacto de Integridad e introducir pruebas de orina para todo el personal.

«Esta actividad es un paso hacia el fortalecimiento de la integridad institucional y la detección temprana del abuso de drogas en el entorno interno», dijo Nasrudin, jefe de BNN de Purbalingga Regency, mientras dirigía la actividad que tuvo lugar en la oficina de BNN de Purbalingga Regency el lunes.

Dijo que todo el personal de Purbalingga Regency BNN presenció la firma del Pacto de Integridad como una forma de compromiso con la responsabilidad, el profesionalismo y los esfuerzos para prevenir la corrupción, la conspiración y el nepotismo (KKN).

Según él, el pacto de integridad confirma la voluntad de todos los niveles de desempeñar sus tareas de forma honesta, transparente y responsable.

En este caso, afirmó, fortalecer la integridad interna es la condición más importante antes de poder llevar a cabo la tarea de erradicar las drogas de la sociedad.

«Como una escoba, la escoba debe estar limpia antes de limpiar un piso sucio. Como miembros de una institución estatal que se centra en el tratamiento de las drogas, debemos estar limpios de drogas antes de dar un paso al frente». Guerra contra las drogas por la humanidad en el área de zonificación de Purbalingga Regency y Banjarnegara Regency”, dijo.

Además de firmar el Pacto de Integridad, dijo, Purbalingga Regency BNN también llevó a cabo pruebas masivas de orina utilizando prueba rápida de narcóticos con siete parámetros, a saber, Morp (morfina), Coc (Cocaína), Meth (Metanfetamina), Amp (Anfetamina), THC (marihuana), Auto (Carisoprodol) y Bzo (Benzodiazepina).

A la prueba de orina asistieron el director de BNN de Purbalingga Regency y todo el personal, así como seis aprendices.

Según los resultados del estudio, todos los participantes fueron declarados negativos en abuso de drogas y otras sustancias adictivas.

«La prueba de orina y la firma del Pacto de Integridad son a la vez una forma de ejemplo y un intento de mantener la credibilidad de las fuerzas del orden ante los ojos del público», dijo Nasrudín.

Espera que este paso pueda fortalecer la confianza pública y aumentar la efectividad de la implementación de P4GN, especialmente en los esfuerzos para prevenir el abuso de drogas y el tráfico ilícito en esta área.

Lea también: BNN: Las escuelas son la primera puerta a la rehabilitación para estudiantes que consumen drogas