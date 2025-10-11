BNN de Java Central aumenta la prevención de drogas en los aeropuertos internacionales

Semarang (ANTARA) – La Agencia Nacional de Narcóticos de Java Central (BNN) ha activado un grupo de trabajo de interdicción en un esfuerzo por anticipar el tráfico transfronterizo de drogas, tras la reapertura de vuelos internacionales en el aeropuerto Ahmad Yani de Semarang.

«El grupo de trabajo de interdicción involucra a las autoridades aduaneras, de inmigración y aeroportuarias de Semarang», dijo el jefe de BNN de Java Central, el general de brigada Pol. Agus Rohmat en Semarang, el sábado.

Según él, se mantuvo una estricta supervisión después de la restauración del aeropuerto de Semarang como punto de acceso para vuelos internacionales.

Reconoció la creciente amenaza del tráfico de drogas tras la reapertura de vuelos internacionales directos a la capital de Java Central.

Según él, no sólo en los aeropuertos sino también en los puertos marítimos se controlan las personas y las mercancías.

“Lo más importante es la sinergia conjunta, que aumenta la concienciación”, añadió.

BNN, continuó, continúa fortaleciendo su red para obtener información del exterior como medida de precaución.

El aeropuerto Ahmad Yani de Semarang ha recuperado el estatus de aeropuerto internacional desde abril de 2025.

A través del aeropuerto de Semarang se puede llegar a varios vuelos directos a países extranjeros, como Malasia y Singapur.