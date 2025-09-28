Bnn Batang es una educación educativa masiva para el abuso de drogas

BATANG (Antara) – La Agencia Nacional de Narcóticos de Batang Regency, Java Central, la capacitación de la capacitación y socialización de la prevención de drogas y abuso dañino de drogas al centrarse en la edad de los adolescentes.

El jefe de la Agencia Nacional de Narcóticos de Batang Suryanto Padmadi Raharjo en Batang el domingo, dijo que su partido en la actividad ha establecido asociaciones con varios elementos, incluida la organización combinada de mujeres de Batang.

«Sí, trabajamos deliberadamente con una organización conjunta de organizaciones de mujeres porque las madres siempre están cerca de sus hijos e hijas», dijo.

Según él, la institución conjunta de la organización de mujeres es un representante de la organización de mujeres y tienen una proximidad a los hijos e hijas para obtener educación sobre el impacto del abuso de drogas.

«La educación y la socialización se centran en la organización de las mujeres, por lo que la información puede transferirse a los adolescentes, sus hijos que tienen vulnerabilidad como usuarios e incluso comerciantes. Educación El impacto de los peligros del abuso de drogas debe ser realizado temprano por la familia», dijo.

El que fue acompañado por el jefe del equipo de prevención Andy Sri Haryadi dijo que su partido tomó deliberadamente una serie de políticas y organizaciones gubernamentales y privadas, de modo que el mensaje de prevención, exterminio, abuso y comercio ilegal (P4GN) tenía a la meta.

El presidente de la Asociación de la Organización de Mujeres de las Mujeres de Batang Rustika, Handi Hakim, dijo que la existencia de esta institución era importante porque las madres tenían el poder más importante en la base de una familia.

«Es por eso que esto está de acuerdo con las expectativas de BNN, para que las madres puedan descargar todas las amenazas, incluido el abuso de drogas. De hecho, nuestros hijos no pueden estar en la casa, por supuesto que tienen su propio mundo, pero la familia debe saber a quién sus amigos», dijo.

