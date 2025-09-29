BMKG: Tenga cuidado con el potencial de las fuertes lluvias en el sur del centro de Java

CILACAP (Antara) – La Agencia de Meteorología de Climatología y Geofísica (BMKG) recuerda a las personas en la región del sur de Java (Java central) para tener en cuenta el potencial de aumentar la lluvia en los próximos tres días, lo que tiene el potencial para causar desastres hidrometeorológicos.

Jefe de la estación de meteorología BMKG Group BMKG Tunggul Wulung Cilacap Teguh Wardoyo en Cilacap el lunes por la tarde, dijo fuerte lluvia, acompañada de rayos, todavía tuvo la oportunidad de actuar debido a las olas ecuatoriales de Rossby que cruzan la isla de Java.

«Las olas atmosféricas causaron el crecimiento de las nubes de lluvia en la costa sur de Java, especialmente Cilacap y su entorno. El potencial de lluvias fuertes tomará al menos los próximos tres días», dijo.

Dijo que, sobre la base de los resultados de las observaciones de la lluvia el domingo (28/9) hasta el lunes (29/9) a las 7 a.m., Wib fue admitido, varias áreas en Cilacap inundadas por fuertes lluvias a extremo.

En este caso, la lluvia se incluye en el puesto de observación de Lengkong, Village de Mertasinga, Noord -cilacap -District, 242 milímetros (mm). Eso se clasifica como lluvia extrema.

Además, la lluvia se registró en la estación de meteorología Cilacap 76 mm, Jeruklegi 69 mm, Klacs 76 mm y Patimuan 53 mm, que se incluyó completamente en la categoría de lluvia pesada.

Mientras que otras áreas solo experimentan lluvia ligera o no evitan la lluvia.

«La lluvia de alta intensidad había causado agua estancada en varios puntos del área de Cilacap», dijo Teguh.

En relación con esto, apeló a la comunidad y a las autoridades locales para aumentar la conciencia de la posibilidad de desastres hidrometeorológicos como inundaciones, deslizamientos de tierra y árboles caídos.

«Si la lluvia sigue siendo alta, las áreas de inundación y los deslizamientos de tierra en Cilacap y el medio ambiente debe esperarse antes», dijo.

BMKG también recordó a los residentes que se mantuvieron vigilantes cuando estaba fuera de la habitación cuando la fuerte lluvia acompaña de un rayo.

«Se debe priorizar la seguridad de la vida y la salud, no se refugie debajo de un árbol cuando llueva un rayo y evita el potencial de inundaciones», enfatizó Teguh.

