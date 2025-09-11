BMKG: Rain Lloves Picku Hidrometeorología de desastre en Banyumas

Cilacap (Antara) – Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG) explicó la lluvia a intensidad extrema en Banyumas Regency, Java central, el miércoles (10/9) hasta el jueves por la mañana, un desastre hidrometeorológico en la región.

Jefe del grupo técnico de BMKG Tunggul Wulung Cilacap Estación de meteorología Teguh Wardoyo en Cilacap el jueves, la lluvia dijo el miércoles (10/9) en diferentes áreas de Banyumas, muy denso (100-150 milímetros) a extremo (por encima de 150 milímetros).

«La lluvia extrema se registra en Banyumas Regency sobre la base de los datos En Gumelar (157 mm), Jardines Oceanic (163 mm), Demonstick Dam (184 mm) y Rempoah (226 mm). También se siguieron una lluvia muy fuerte en el Kertadirjan -Dam (110 mm) y Jatilawang (107 mm) «, dijo.

Mientras estaba en Regency de Cilacap, dijo, la lluvia se registró el miércoles (10/9) (50-100 mm) hasta que estuvo muy cerrado.

Muy fuertes lluvias tuvieron lugar en Nusawungu con 105 mm a granel, mientras que las fuertes lluvias se distribuyeron casi uniformemente sobre Cilacap, incluidos Maos (80 mm), Jeruklegi (61 mm), Cipari (58 mm), Majenang (90 mm) y Wanareja (60 mm).

«Esta lluvia pesada y extrema causó inundaciones en Cilacap y deslizamientos de tierra en Banyumas», dijo.

También dijo que la alta precipitación fue influenciada por varios factores de dinámica atmosférica, a saber, la presencia del índice de modo dipolo negativo (DMI) que alcanzó menos 1.27, lo que influyó en el aumento de la lluvia en la parte occidental de Indonesia.

«El DMI es un fenómeno de la interacción de la atmósfera del mar en el Océano Índico», dijo.

Además, dijo, las condiciones climáticas también fueron influenciadas por Oscilación de Madden-Julian (MJO) Fase 3 en el Océano Índico que contribuye considerablemente a la formación de nubes de lluvia.

Según él, otro factor en forma de baja presión en el Océano Índico en el suroeste de Sumatra es.

En relación con esto, apeló al público que permanezca atento, porque la lluvia aún puede ocurrir con intensidad de moderada a fuerte el viernes (12/9).

«Es por eso que se debe esperar el potencial de desastres hidrometeorológicos, como inundaciones y deslizamientos de tierra», dijo Teguh.

