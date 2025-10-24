BMKG predice que pueden ocurrir condiciones climáticas extremas en el sur de Java Central

Cilacap (ANTARA) – La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG) recuerda a la población que debe ser consciente de la posibilidad de que se produzcan condiciones meteorológicas extremas en forma de fuertes lluvias, acompañadas de fuertes vientos, en la parte sur de Java Central (Jateng) en los próximos días.

«Nuestro monitoreo muestra que hoy llovió desde la mañana hasta la tarde, con intensidad moderada a fuerte, especialmente en la zona costera sur de Cilacap. Se prevé que la lluvia se extienda a las zonas central y norte durante la tarde y la noche», dijo el jefe del Equipo de Trabajo de Servicios de Datos e Información.amenazado Información de BMKG, estación meteorológica ANGKAL Wulung Cilacap, Teguh Wardoyo en Cilacap, jueves.

Dijo que la lluvia prolongada fue causada por el fenómeno activo Madden Julian Oscillation (MJO) en la fase 3 del Océano Índico, que aumentó la formación de nubes de lluvia en el sur de Java.

Aparte de esto, el valor del índice de modo dipolo (DMI) de -1,27, que es más bajo que las condiciones normales, también ayuda a aumentar las posibilidades de lluvia.

«La temperatura anormal de la superficie del mar, que es más cálida que el promedio en el mar de Java, también aumenta la evaporación, mejorando el proceso de formación de nubes de lluvia», dijo Teguh.

Predice que la parte sur de Java Central, especialmente Cilacap, Banyumas y los distritos circundantes, todavía tendrán el potencial de experimentar lluvias de moderadas a fuertes en los próximos tres días.

METROde acuerdo a Se pronostica que la temperatura del aire en la región sur de Java Central oscilará entre 23 y 31 grados Celsius, con una humedad del 69 al 97 por ciento y vientos del sureste con una velocidad de 5 a 35 kilómetros por hora.

«En este sentido, instamos al público a permanecer alerta ante posibles desastres hidrometeorológicos, como inundaciones, deslizamientos de tierra y fuertes vientos, que puedan ocurrir debido a fenómenos climáticos extremos», dijo Teguh Wardoyo.