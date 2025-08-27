BMKG: La lluvia puede tener lugar en el sur de Java hasta finales de agosto

CILACAP (Antara) – La estación de meteorología de la Agencia de Meteorología de Climatología y Geofísica (BMKG) Tunggul Wulung Cilacap predice que la intensidad moderada a densa todavía tiene el potencial en el sur de Java hasta finales de agosto de 2025.

Jefe del grupo técnico BMKG Tunggul Wulung Cilacap Estación de meteorología Teguh Wardoyo en Cilacap dijo el miércoles que la condición estaba influenciada por el fenómeno activo de la atmósfera global.

«Todavía hay reparación, índice Índice de modo dipolo (DMI) se encuentra actualmente en un número negativo de 1.2 y Oscilación de Madden Julian (MJO) está en la fase 4 o todavía está activo en el Océano Índico, de modo que tenga el potencial de activar la lluvia «, dijo.

Además, dijo, la dirección dominante del viento desde el este puede alcanzar 15 nudos hasta 25 nudos con la velocidad máxima.

Según él, la temperatura del aire en la región del sur de Java, en particular, Cilacap y su entorno, es actualmente alrededor de 24-30 grados Celsius con una humedad relativamente alta, que es 60-96 por ciento

Llamó al sonido del residente o el trueno que se escucharon el viernes (22/22) por la tarde en partes de la regencia de Banyumas, dijo que los rayos no detectaron un rayo sobre la base de observaciones en los últimos cinco días, pero la lluvia ligera ocurrió.

«Se espera que la indicación de la entrada de la transición de la estación seca a la temporada de lluvias tenga lugar en el medio hasta finales de septiembre», dijo Teguh.

En una ocasión separada, el jefe de la División de Emergencia y Logística de la Agencia Regional de Gestión de Desastres (BPBD) de Cilacap Regency Budi Sceyawan dijo que las condiciones climáticas todavía estaban relativamente húmedas a pesar de la intensidad de la lluvia la semana pasada.

Es por eso que dijo, hasta ahora no ha habido una solicitud de ayuda de agua limpia o planes de distribución adicionales, ya que la lluvia todavía está cayendo, aunque no era tan difícil como antes.

«Hasta ahora, la distribución de la ayuda del agua limpia solo se ha llevado a cabo una vez, a saber, al pueblo de Bojong, el distrito de Kawungants, no menos de tres tanques o equivalente a 15,000 litros el 4 de agosto», dijo.

Sin embargo, Budi dijo que el desarrollo de condiciones climáticas en Cilacap se seguiría para anticipar el potencial de desastres hidrometeorológicos y sequía de acuerdo con el período de transición.

Mientras tanto, la lluvia enjuagó con intensidad leve a moderada en Banyumas Regency, una parte del área desde la tarde (27/27).

Uno de los habitantes de Purwokerto, Banyumas, Yanto dijo que estaba sorprendido por las condiciones climáticas inciertas.

«Por lo general, el pico de la estación seca es ahora, pero con qué frecuencia aún sucede», dijo.

