BMKG: Fuera de la lluvia en la inundación de los picu en kawungants cilacap

CILACAP (Antara) – Jefe de Climatología y Geofísica Agencia de Meteorología (BMKG) Estación de meteorología Tunggul Wulung Cilacap Teguh Wardoyo dijo inundaciones en varias áreas del distrito de Kawungant, Regencia de Cilacap, Stigering Java, Lunes, Java, Java, Java.

«Basado en los datos de lluvia en las últimas 24 horas, hemos guardado hoy (8/19), a las 7 a.m., WIB, se concentró fuertes lluvias en los sub -distritos de Kawungants y Karangpucung por 77 milímetros y Kampunglaut y 75 soldados, mientras que otras regiones en cilacap», dijo, dijo.

Dijo que la condición de la dinámica atmosférica que influyó en el aumento de la lluvia el lunes (18/8), incluido el valor del índice de modo dipolo (DMI) se registró con un 0.94 negativo para que tuviera un impacto en el aumento de la lluvia en el oeste de Indonesia.

Explicó que el modo dipolo del interactivo y la atmósfera en el Océano Índico que se calculó sobre la base de las diferencias en la temperatura de la superficie del mar entre la costa este de África y la costa oeste de Sumatra.

«La diferencia en el valor de la anomalía de las temperaturas de la superficie del mar se llama DMI. Si el DMI positivo generalmente tiene un impacto en la reducción de la lluvia en el oeste de Indonesia, mientras que el DMI tiene un impacto en la creciente lluvia en el oeste de Indonesia», dijo.

Además del valor de DMI que se registró negativamente 0.94, dijo, el fenómeno de la fase 3-una de las diversas fases de Madden Julian Oscilation (MJO) de las diversas fases que indican movimientos de nubes y lluvias en la región tropical, lo que está en el océano Índico, contribuye a la formación de cloudas de lluvia.

Según él, la existencia de 90 semillas de ciclones tropicales en el Pacífico al este de Filipinas también causó la dinámica del clima.

«BMKG predice que el potencial de lluvia con intensidad moderada a fuerte puede ocurrir en los próximos tres días. Instaremos al público a que permanezca consciente de la posibilidad de desastres hidrometeorológicos como inundaciones, inundaciones y deslizamientos de tierra», dijo Teguh.

El jefe de la aldea de Kalijeruk, el distrito de Kawungants, Yanto, dijo que la fuerte lluvia que tuvo lugar el lunes (18/8), a las 5:30 p.m. a las 10:30 p.m., WIB había provocado inundaciones alrededor de 98 casas.

Dijo que la inundación de inundación causada por el aterrizaje del río Ciberum y el río Kalijeruk el martes se retiró temprano en la mañana.

«En general, el lago ha sido retirado desde la medianoche. Hasta ahora todavía estamos asumiendo el impacto del daño causado por las inundaciones, e instamos al público a mantenerse listo y que aumente la conciencia de la posibilidad de réplicas», dijo Budi.

