BMKG: el terremoto de Sukabumi Bogor se activó por error activo poco profundo

Yakarta (Antara) -La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG) proporciona un terremoto que sacudió la región de Sukabumi -Bogor del 20 al 21 de septiembre de 2025 causadas por actividades de error activas poco profundas con un mecanismo de corte (Falla de deslizamiento).

El jefe del Centro de Atingbing y Tsunami Daryono en Yakarta dijo el lunes que el terremoto más importante con una magnitud 4.0 tuvo lugar el sábado (9/20) con 23.47 WIB estaba a una profundidad de siete kilómetros en la tierra en el distrito de Kabandungan, West Java, Oeste de Java.

«Basado en la onda del terremoto formada por DBJi Darmaga y los sensores sísmicos Citeko Citeko, este terremoto es claramente un terremoto tectónico, no un terremoto volcánico», dijo.

BMKG señaló que los residentes del terremoto en Kalapanunggal y Kabandunhan con intensidad III -iv MMI, en Pamijahan y Leuwiliang con la intensidad de MMI III, en BOGOR II -III MMI, así como en Palabuhanraat y la intensidad de MMI II.

El terremoto que ocurrió causó pequeños daños a cinco casas en el pueblo de Cipeuy, el distrito de Kabandungan, que estaba habitado por alrededor de 20 personas. No hubo informes de víctimas o heridas en este incidente.

El daño al edificio tuvo lugar como resultado de una combinación de hipocentro de terremotos poco profundo, condiciones de suelo blando en ubicaciones afectadas, así como estructuras de construcción de residentes que no han cumplido con los estándares resistentes a los terremotos.

BMKG también señaló que había habido 39 réplicas después del terremoto más importante, con la mayor magnitud M3.8 y la M1.9 más pequeña. De ese número, cinco de ellos fueron sintidos por la comunidad.

Daryono agregó que el terremoto destructivo en esta región no era la primera vez.

En marzo de 2020, el terremoto en Kabandungan dañó cientos de casas, seguido del incidente en diciembre de 2023, que 61 casas dañaron, así como el incidente en julio de 2000 que también causó muchos daños en varios distritos.

