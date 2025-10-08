BMKG: Considere el potencial de desastres hidrometeorológicos en Cilacap y Banyumas

Cilacap (ANTARA) – La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG) ha hecho un llamamiento al público de la parte sur de Java Central, especialmente Cilacap y Banyumas, para que creen conciencia sobre posibles desastres hidrometeorológicos, ya que se prevé que la temporada de lluvias llegue temprano y con alta intensidad.

Teguh Wardoyo, jefe del Equipo de Trabajo de Servicios de Datos y Difusión de Información de BMKG para la Estación Meteorológica WMKG, Cilacap Teguh Wardoyo en Cilacap, dijo el miércoles que los resultados del análisis mostraron que se esperaba que las precipitaciones en las dos regiones en octubre de 2025 alcanzaran entre 400 milímetros y más de 500 milímetros, o en la categoría de alta a muy alta.

«Estas elevadas precipitaciones tienen el potencial de provocar desastres hidrometeorológicos como inundaciones, deslizamientos de tierra y anegamientos en varias zonas vulnerables», afirmó.

Según él, la temporada de lluvias en Cilacap Regency comienza en promedio entre uno y tres días antes de lo normal.

Dijo que las zonas costeras del sur, sureste y sureste de Cilacap incluso han entrado en la temporada de lluvias desde Dasarian II en agosto de 2025, mientras que se prevé que las regiones noreste y noroeste de Cilacap no experimenten lluvias hasta Dasarian I en octubre de 2025.

“Con el inicio temprano de la temporada y las fuertes lluvias, se debe tener en cuenta la posibilidad de que se produzcan eventos extremos como lluvias intensas acompañadas de fuertes vientos y rayos”, afirmó.

Dijo que se espera que el pico de la temporada de lluvias en Cilacap ocurra entre noviembre de 2025 y febrero de 2026, con precipitaciones entre normales y superiores a lo normal.

Aparte de eso, dijo, la duración de la temporada de lluvias también es relativamente larga, oscilando entre 21 y 29 días, siendo la región sur la zona con el período de lluvias más largo.

«Se prevé que el área de Banyumas Regency también experimentará un patrón similar. La mayoría de las áreas, especialmente las partes norte y central, experimentarán lluvias a lo largo de 2025, mientras que el sur, el suroeste y partes del sureste entraron en la temporada de lluvias a principios de agosto a septiembre de 2025», dijo.

En este sentido, recordó que las características de las lluvias de alta intensidad durante el período de transición tienen el potencial de aumentar el riesgo de inundaciones repentinas en cuencas, deslizamientos de tierra en zonas montañosas y anegamientos en zonas bajas.

Según él, los gobiernos locales y la comunidad deben tomar medidas preventivas, como garantizar el buen funcionamiento del sistema de drenaje, limpiar los canales de agua y no realizar actividades en zonas propensas a deslizamientos de tierra durante las fuertes lluvias.

Además, su partido también anima al público a seguir las actualizaciones de la información meteorológica y climática a través del canal oficial BMKG.

«Continuaremos actualizando la información meteorológica periódicamente para que la gente pueda tomar medidas para prevenir posibles desastres y recibir tratamiento temprano», dijo Teguh.

