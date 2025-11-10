BMKG advierte sobre la posibilidad de condiciones climáticas extremas en el centro sur de Java en noviembre de 2025

Cilacap (ANTARA) – La estación meteorológica ANGKAL Wulung Cilacap de la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG) advirtió sobre la posibilidad de condiciones climáticas extremas en forma de lluvias intensas a muy intensas que azotarán la parte sur de Java Central (Java Central) en noviembre de 2025.

Teguh Wardoyo, jefe del Equipo de Trabajo de Servicios de Datos y Difusión de Información de BMKG en la Estación Meteorológica ANGKAL Wulung Cilacap en Cilacap, dijo el lunes que la tendencia al aumento de las precipitaciones había sido visible desde mayo de 2025 y continuaría aumentando hasta octubre de 2025.

«En general, las precipitaciones están por encima de lo normal, excepto en julio de 2025, que es inferior a lo normal. Incluso en agosto, que debería ser el pico de la estación seca, las precipitaciones aumentaron a casi el 600 por ciento de los 57 milímetros normales, ya que se registraron 309 milímetros», explicó.

Dijo que según las previsiones, las precipitaciones en Cilacap y Banyumas oscilarían entre 300 milímetros y más de 500 milímetros mensuales en noviembre de 2025, incluyendo la categoría alta a muy alta.

Las partes meridional y oriental de Cilacap, como Karangpucung, Gandrungmangu septentrional, Bantarsari septentrional, Cilacap septentrional, Cilacap central, Cilacap meridional, Jeruklegi, Kesugihan, Sampang, Maos, Adipala, Kroya, Binangun y Nusawungu, tienen potencial para experimentar precipitaciones muy elevadas.

Mientras tanto, en Banyumas Regency, se pronostica que casi todas las áreas experimentarán precipitaciones entre altas y muy altas con características de lluvia normales o superiores a lo normal.

Además, Teguh dijo que se observaron fuertes lluvias en Cilacap y Banyumas los días 9 y 10 de noviembre de 2025.

«Las precipitaciones en zonas al oeste de Cilacap, como Majenang, alcanzaron los 80 milímetros, Cimanggu 77 milímetros y Dayeuhluhur 73 milímetros, lo que provocó deslizamientos de tierra en Karangpucung», dijo.

Mientras tanto, el 10 de noviembre, dijo, la intensidad de las lluvias aumentó: las precipitaciones alcanzaron 102 milímetros en Cipari, 98 milímetros en Karangpucung y 78 milímetros en Cimanggu.

Dijo que las condiciones se clasificaron como lluvias intensas a muy intensas.

«El seguimiento en Banyumas también muestra condiciones similares. El 9 de noviembre, las precipitaciones alcanzaron 80 milímetros en Banteran y Sumpiuh, 79 milímetros en Klapagading y 77 milímetros en Rawalo», dijo.

Además, el 10 de noviembre volvieron a caer fuertes lluvias con una intensidad de 100 milímetros en Gumelar y 87 milímetros en los jardines Darmakradenan.

Según él, la causa de las fuertes lluvias esta vez fue influenciada por la baja presión en el Océano Índico al suroeste de Sumatra, el ciclón tropical Fung Wong en el Mar de Filipinas y el fenómeno de fase 5 Madden Julian Oscillation (MJO), que incrementó la formación de nubes de lluvia en la región sur de Java.

«En el futuro, el riesgo de lluvias moderadas a muy fuertes continuará, especialmente durante el día y la noche», afirmó.

Hizo un llamado a la ciudadanía y a las autoridades locales de Cilacap, Banyumas y zonas aledañas a estar atentos a posibles desastres hidrometeorológicos como inundaciones, deslizamientos de tierra y fuertes vientos en noviembre de 2025.

«La coordinación intersectorial es muy necesaria para prepararse para condiciones climáticas extremas, de modo que se puedan minimizar los riesgos de desastres», dijo Teguh.

