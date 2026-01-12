BMKG aconseja tener en cuenta las condiciones meteorológicas extremas en la región de Pantura durante los próximos tres días

Semarang (ANTARA) – La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG), Ahmad Yani Semarang, hizo un llamamiento al público para crear conciencia sobre la posibilidad de que se produzcan condiciones meteorológicas extremas en los próximos tres días en la región de Pantura.

El meteorólogo Ferry Oktarisa de BMKG Ahmad Yani Semarang dijo el lunes en Semarang que el clima extremo provocó fuertes lluvias, fuertes vientos y tornados, especialmente en las zonas costeras.

Dijo que Java Central entrará en el pico de la temporada de lluvias de enero a febrero de 2026, por lo que aún pueden producirse fuertes lluvias con frecuencia en todas las zonas de Java Central.

«La posibilidad de lluvias moderadas a intensas es casi universal en la región de Java Central durante la próxima semana o tres días», dijo.

Según él, las zonas que necesitan especial atención son Pantura Oriental, como Demak, Jepara, Pati, Kudus, Rembang y Grobogan.

El riesgo de fuertes lluvias en la zona continuará durante los próximos tres días, incluso en condiciones climáticas extremas.

«Este de Pantura es el área de Demak, Pati, Kudus, Jepara, posible durante los próximos tres días (potencial de clima extremo, ed.). (Las precipitaciones) son de moderadas a intensas a extremas», dijo.

Explicó que hace dos días la lluvia en Jepara, Kudus y Demak fue extrema, más de 100 milímetros por día.

Además de las fuertes lluvias, dijo, también se pidió a las comunidades costeras del este de Pantura que tengan cuidado con los fuertes vientos.

“En las zonas costeras cercanas al mar existe riesgo de tornados o vientos fuertes”, afirmó.

Además, se pide al público que evite lugares peligrosos como vallas publicitarias, postes de electricidad, árboles grandes, etc. durante las fuertes lluvias, ya que tienen el potencial de colapsar.

Dado que las fuertes lluvias continúan desde el 9 de enero de 2025, el riesgo de inundaciones aún acecha en el área de East Pantura.

Las causas de las altas precipitaciones, dijo, incluyen centros de baja presión en las aguas al sur de Nusa Tenggara hasta Bali, la convergencia del viento (convergencia) y la alta humedad.

«Todavía existe riesgo de inundaciones porque ha habido fuertes lluvias durante dos días, fuertes lluvias desde el 9 de enero de 2025. Es posible que todavía haya riesgo de fuertes lluvias en el área de East Pantura en los próximos tres días», dijo.

Sin embargo, Oktarisa espera que el público mantenga la calma y esté alerta y siempre actualice la información de fuentes confiables como BMKG.

