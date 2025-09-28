Blud Puskesmas Temanggung tiene acción social CKG

TEMANGGUNG (Antara) – La Oficina Regional de Servicio Público (BLUD) del Centro de Salud del Distrito de Temangguung mantuvo una atención médica de atención médica gratuita (CKG) en el área Día libre del coche (CFD) Temanggung.

Presidente del Foro Honorario de la Base de Datos para Blud Temanggung Regency Praditya Kresna Aji en Temanggung dijo el domingo que el personal de salud del distrito de Temanggung, Blud, el personal realizó actualmente una acción social gratuita en la investigación en salud.

Él dijo: Este examen incluyó presión arterial, controles de azúcar en la sangre, gota y grasa corporal, luego también hubo una consulta de salud.

Según él, este control de salud gratuito puede ser seguido por todos los niveles de la sociedad de forma gratuita.

«Hasta ahora ha llegado a 50 participantes en este control de salud gratuito, nos centramos en unas 200 personas para participar en esta actividad», dijo.

Él dijo, había unas 100 personas en el distrito de Temanggung Blud, pero su destino no estaba claro.

«Hemos seguido las fases del proceso de los empleados del gobierno con un acuerdo de trabajo (P3K), pero actualmente no estamos designados como parte de P3K», dijo.

