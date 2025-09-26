Blora Sugar Cane Farmers Protest Pg GMM, quien cierra el suelo antes

Blora (Antara) – Docenas de agricultores de caña de azúcar en Blora Regency, Java Central, protestaron contra la decisión de la fábrica de azúcar (PG) Gendhis Multi Manis (GMM) que abandonaron el afilado antes porque los agricultores estaban dañinos, porque todavía había muchas plantas de caña de azúcar que no habían sido cosechadas.

El presidente de la Asociación de Agricultores de Cane de Sugar de Sugar Sunotos (APTRI) en Blora, dijo el viernes que la política única estaba violando el primer acuerdo, porque había una deliberación con los agricultores desde el principio, de modo que cuando estaban a punto de cerrar, tenía que dañarse porque la decisión unilateral era clara para los agricultores.

Además, dijo, la mayoría de los agricultores aún no han terminado por factores climáticos. Se teme que el cierre de la fábrica haga cosechas de cosecha.

«Las estimaciones solo se pueden completar a fines de octubre. Cuando la fábrica está cerrada, los agricultores pueden ser en vano», dijo.

Anteriormente, PG GMM Management anunció el último ingreso de caña de azúcar hasta el miércoles (9/24) a las 24:00 CIR debido a daños al motor Ketel. El anuncio condujo a protestas, alrededor de 25-30 agricultores llegaron a la fábrica el viernes (9/26) para una declaración oficial.

«Si se detiene ahora, estamos confundidos sobre el bastón de azúcar que todavía está allí. Los costos de la siembra ya son grandes, no volver a las inversiones», se quejó Winarsih, un agricultor de caña de azúcar de la aldea alrededor de la fábrica.

Agregó que los costos de corte y transporte permanecieron, aunque la cosecha no podía ser absorbida.

Otro agricultor, Darmadi, enfatizó la falta de comunicación de la gestión. Quiere certeza si los obstáculos se pueden explicar anteriormente, para que puedan preparar otros pasos.

La directora operativa de PT GMM, Krisna Murtiyanto, explicó que la tubería en las dos unidades de caldera no podía ser conquistada en poco tiempo. Con las circunstancias imposibles, su partido acordó cerrar la tierra el 25 de septiembre de 2025, con la última recepción de caña de azúcar el 24 de septiembre a las 24:00 Cirt.

La directora interina de PT GMM Sri Emilia Mudiyanti dijo que esta decisión fue muy difícil.

«Nos disculpamos porque las cosechas de los agricultores no pueden ser absorbidas de manera óptima. Esta decisión está realmente fuera de nuestra predicción», dijo.

Mientras tanto, PT GMM prepara las instalaciones de grúa para mover el bastón de azúcar a un camión Tronton y un peso pesado para los agricultores que desean enviar sus cosechas a otra fábrica de azúcar.

Hasta el 24 de septiembre de 2025, PG GMM solo grió 218,771.12 toneladas de caña de azúcar o 54.6 por ciento del objetivo de 400,000 toneladas. La producción de azúcar de cristal blanco (GKP) solo alcanza las 11.608.05 toneladas, mientras que la temporada fibra se detiene el día 112 del objetivo original de 150 días.

La gerencia prometió coordinar inmediatamente con los agricultores, Forkopimda, Blora DPRD, e informar el daño técnico a la Junta de Supervisión y los accionistas, a saber, Bulog y Pt Mandiri Pangan Sejahtera.

Debido a que se detuvo la branquia oficial, PG GMM ya no podía comprar el azúcar del agricultor restante. La compañía solo facilita el suministro de caña de azúcar a la fábrica de azúcar más cercana a través de un mecanismo de contrato de molienda, especialmente para agricultores a gran escala.

Lea también: estudiantes de UMS que procesan el bastón de azúcar en los negocios