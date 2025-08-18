Blora Regent: La fuente de aceite en llamas todavía no es legal

Semarang (Antara) – Regente de Blora, Arief Rohman, lamentó que todavía hubiera una actividad de perforación petrolera pública sin permiso que ignorara los aspectos de la seguridad de los ciudadanos.

Dijo esto al revisar la ubicación de las brigadas de bomberos de la comunidad en Hamlet Gendono, pueblo de Gandu, distrito de Bogorjo, el lunes.

«El país es propiedad de los residentes, pero esta es una fuente de petróleo que aún no es legal. Si desea trabajar, por supuesto, hay condiciones y permisos. Lamentamos mucho porque la ubicación del pozo está detrás de las casas de los residentes, por lo que es susceptible al daño.

El incidente de explosión y incendio cobraron tres vidas, mientras que los otros dos miembros serios de Burns.

El Regente respondió al público para recordar y ya no realizar actividades de minas sin permiso.

«Insto al público a recordar primero. Primero cuide el permiso, porque en Permen 14 las circunstancias están reguladas con respecto a los pozos petroleros de la gente. Si hay un permiso, solo puede funcionar», continuó.

Arief agregó que su partido había coordinado con el Ministerio de Energía y Recursos Minerales, Director Interino: General de Petróleo y Gas, SKK Migas, al Gobernador de Java Central para manejar el incidente.

«Pedimos a las fuentes de petróleo que se detengan temporalmente, esperando un mayor desarrollo. En este momento estamos tratando de extinguir el fuego juntos», explicó.

El regente también dijo que dos víctimas de quemaduras habían sido remitidas a un hospital en Yogyakarta para obtener cuidados intensivos.

«Además de los tres que murieron, hubo otras dos víctimas que fueron quemaduras serias. Ambos fueron remitidos a Jogja para obtener un tratamiento más óptimo», dijo.

Además, apeló a los residentes que viven cerca de la ubicación del incendio para evacuar temporalmente. Esto es para anticipar más riesgos, porque el fuego no se extingue con éxito.

«Desde ayer hemos coordinado con los lugareños para evacuar primero, para evitar cosas que no son deseables debido a este incendio», concluyó el regente.