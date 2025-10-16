Blora recibió 97.000 millones de IDR del Programa Presidencial de Instrucción de Carreteras Regionales 2025

Semarang (ANTARA) – Un total de cuatro carreteras en Blora Regency, Java Central, recibieron asignaciones de fondos del Presupuesto de Ingresos y Gastos del Estado (APBN) a través del programa de Instrucción Presidencial de Carreteras Regionales (Inpres) (IJD) de 2025 con un presupuesto total recibido de 97.000 millones de IDR.

El ministro del Servicio de Obras Públicas y Planificación Espacial de Blora Regency (DPUPR), Nidzamudin Al Hudda, dijo en Blora el jueves que había propuesto previamente incluir cinco tramos de carreteras en el programa IJD 2025. Sin embargo, el gobierno central sólo ha aprobado cuatro tramos de carretera.

«Inicialmente propusimos cinco tramos de carretera con un presupuesto total de unos 113.000 millones de IDR. Sin embargo, después del proceso de verificación en el centro, sólo se aprobaron cuatro tramos de carretera con un valor de unos 97.000 millones de IDR», dijo.

Hudda explicó que la longitud total de la carretera propuesta anteriormente era de 25,19 kilómetros de una longitud total de cinco tramos de carretera de 56,82 kilómetros.

El detalle de las carreteras aprobadas en el programa IJD 2025 incluye:

• Tramo de la carretera Cabak-Bleboh hasta la frontera de Bojonegoro Regency, Java Oriental. En esta ruta se realizarán reparaciones sobre 4.877 kilómetros de una longitud total de 12,59 kilómetros.

• El tramo de carretera Japah-Tunjungan en el distrito de Tunjungan.

• Carretera Keser-Nglangitan en el distrito de Tunjungan.

• Tramo de la carretera Jepon-Bogorejo hasta la frontera de Tuban Regency, Java Oriental.

Mientras tanto, una sección que no ha sido aprobada es la sección de la carretera Seso-Suko en el distrito de Tunjungan.

«En el distrito de Tunjungan proponemos dos tramos, a saber, Japah-Tunjungan y Keser-Nglangitan, con una longitud total de 11,06 kilómetros. Mientras tanto, en el distrito de Jepon, proponemos el tramo Jepon-Bogorejo con una longitud de 9,253 kilómetros», explicó.

Hudda añadió que el valor del presupuesto para 2025 es mucho mayor que el del año anterior, que se centró en un solo tramo de la carretera.

«El presupuesto de este año es mayor a pesar de que no se ha aprobado una sección. El año pasado sólo obtuvimos una sección, pero ahora son cuatro a la vez», dijo.

A modo de comparación, en el programa IJD 2024, Blora Regency recibió un tramo de la carretera fronteriza Getas-Ngawi con una longitud de 3 kilómetros y un presupuesto de unos 24.000 millones de IDR.

Mientras tanto, tres tramos de carretera se completarán con éxito a través del mismo programa en 2023, a saber:

• Los tramos Randublatung–Getas 1 y 2 tienen una longitud de 9,42 kilómetros, y

• La ruta Wulung-Klatak tiene una longitud de 10,88 kilómetros.

con un presupuesto total de 100.800 millones de IDR.

«Para 2023, Blora tendrá tres carreteras con un presupuesto total de 100.800 millones de IDR. Así que gradualmente, año tras año, el programa IJD sigue aportando grandes beneficios en la mejora de la calidad de las carreteras en Blora», concluyó Hudda.

