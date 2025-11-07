Blora recibe financiación para la revitalización de la unidad educativa más grande de Java Central

Blora (ANTARA) – Un total de 66 unidades educativas en Blora Regency, desde PAUD hasta el nivel de escuela secundaria, recibieron fondos de revitalización por valor de 62.400 millones de IDR del Presupuesto de Ingresos y Gastos del Estado (APBN) de 2025. Esta cantidad es la asignación más alta en Java Central.

Así lo transmitió el personal experto en gestión de talentos del Ministerio de Educación Básica de Indonesia, Mariman Darto, cuando revisaron la implementación del programa en SMP Negeri 2 Ngawen, Blora.

«El total con cinco escuelas vocacionales asciende a 66 unidades educativas. Los fondos desembolsados ​​por el gobierno ascendieron a 62,4 mil millones de IDR, el más alto en Java Central», dijo el jueves en Blora.

En detalle, hay 4 jardines de infancia, 27 escuelas primarias, 27 escuelas intermedias, 3 escuelas secundarias y 5 escuelas profesionales que reciben asistencia. Según Mariman, la revitalización de las instalaciones y la infraestructura educativa es un elemento importante para mejorar la calidad de la educación. A nivel nacional, este programa se dirigió originalmente a 10.440 unidades educativas, pero a través de un enfoque de autogestión, el número aumentó a 16.141 unidades educativas con un presupuesto fijo de 19,97 billones de rupias.

«Con la autogestión, los resultados son más amplios que la participación de terceros, como los contratistas. Las escuelas también saben más sobre las necesidades reales en el terreno», explica.

Mariman añadió que el programa de revitalización incluye la rehabilitación de edificios escolares y la construcción de nuevas aulas (RKB), especialmente para escuelas con un número creciente de estudiantes. Las reparaciones se centraron en los tejados, los sanitarios y la pintura, con especial atención por parte del presidente a la adecuación de las instalaciones sanitarias en las escuelas.

El jefe del Servicio de Educación de Blora, Sunaryo, dijo que el patrón de autogestión ha demostrado ser más eficiente y fortalece a las escuelas.

«Con los mismos recursos, los resultados de la revitalización podrían aumentar hasta en un 30 por ciento. El director de la escuela es la persona responsable del proyecto porque entiende mejor las necesidades de su escuela», explicó.

Destacó la importancia de implementar las normas de seguridad laboral (K3) y fomentar la participación de los empleados en BPJS Empleo, aunque esto aún no esté requerido en las instrucciones técnicas.

«Recalcamos que los trabajadores siguen prestando atención a la seguridad incluso si no están acostumbrados a utilizar equipos de protección personal. El BPJS también es importante como garantía de seguridad en el trabajo», concluye Sunaryo.