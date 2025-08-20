Blora PUPR -Service prepara equipos pesados que utiliza el manejo de fuentes de aceite

BLORA (Antara) – El Ministerio de Obras Públicas y Vivienda Pública (Pérdico) de Blora Regency, Central Java, ha tomado una medición técnica de cuatro puentes para facilitar la movilización de equipos pesados para apoyar los esfuerzos para facilitar las fuentes de petróleo en el pueblo de Gandu, distrito de Bogorjo.

«Queremos garantizar el acceso a la carretera a la ubicación del incendio en Dukuh Gendono, el pueblo de Gandu, el distrito de Bogorjo, Blora Regency, puede ser transmitido por grullas y otros equipos pesados para ayudar con el tratamiento de incendios», dijo el jefe de la oficina de Blora Nidzamudin al Huda, el miércoles.

Reveló el puente para asegurarse de que la herramienta pudiera ingresar a la ubicación del incendio, a saber, el puente Pegat, el puente de Pilang y dos puentes en el pueblo de Gandu que se convirtieron en el acceso más importante a la ubicación.

Se realizó la investigación, incluido el ancho del puente, la capacidad de carga de la estructura, de acuerdo con las circunstancias del enfoque.

«Si se encuentra un punto débil, inmediatamente hacemos el refuerzo para que la movilización de equipos pesados pueda ser segura», dijo.

Explicó que la serie de aspectos de los exámenes de la bruggeometría (ancho efectivo, altura libre y radio de flexión), resistencia estructural (piso del vehículo, haz y edificio inferior) incluida, la viabilidad de la carga (la verificación del eje/MST más pesado.

Según él, los camiones de grifo se utilizarán para apoyar el tratamiento técnico alrededor de la fuente de aceite, incluida la instalación de equipos especiales para controlar los estallidos de fuego.

«Debemos asegurarnos de que la movilización funcione sin problemas. No permita que el puente esté listo para resistir la carga porque el riesgo es muy alto», dijo.

Además de Pérdico, la policía, BPBD y Ptamina también han monitoreado la voluntad del acceso a la carretera. La movilización de equipos pesados se llevará a cabo en fases con controles de tráfico especiales, incluida la posibilidad de un sistema de cierre abierto con la carretera cuando pase un camión de grifo.

Mientras tanto, los residentes que habían evacuado esperaban que el proceso negro se completara pronto.

«Esperamos que todo esté listo pronto, que no se preocupe más», dijo Sukarni, residente de Hamlet Gendono.

Se estima que la fuente de petróleo en Dukuh Gendono será el domingo (8/17) alrededor de las 11.30 a.m. Wib.

Como resultado del incidente, tres personas murieron y dos personas resultaron heridas y actualmente están en tratamiento intensivo.

Leer también: la estación de policía de Blora revisa ocho testigos en la cola de la explosión del pozo de petróleo