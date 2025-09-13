Blora Illegal Oil Puso a las víctimas esperan mudarse a un lugar seguro

Blora (Antara) – Víctimas de incendios de fuentes de petróleo ilegales en el pueblo de Gandu, distrito de Bogorjo, Blora Regency, Central Java, espero que haya fiestas dispuestas a comprar tierras y edificios para mudarse a lugares más seguros después de que sus hijos y mujeres se hayan convertido en víctimas.

«Solo queremos vivir en silencio. Si es posible, su país y su país de unos 5,000 metros cuadrados, Pertamina está encantada de hacerse cargo de que pueda ir a un lugar más seguro», dijo Sukrin, el padre de un niño pequeño con las iniciales que murieron debido a la tragedia de las fuentes ilegales de petróleo en Blora, viernes.

La tragedia ilegal de incendio de Oliebell en el pueblo de Gandu, distrito de Bogorjo, Blora Regency, Central Java, dejó un profundo dolor por Sukrin (42), porque su esposa Yeti (30) y su niño participaron en víctimas con las iniciales.

Durante este tiempo, admitió que no se benefició de la existencia de fuentes de petróleo ilegales, por lo que esperaba ir de la ubicación de su hogar al lado del área de perforación ilegal.

Hizo hincapié en que este deseo no era solo buscar seguridad, sino también abrir oportunidades económicas más ordenadas y legales. Si Pertamina no puede manejar directamente el país directamente desde la explosión, las actividades de engrasamiento pueden ejecutarse de acuerdo con las reglas, tener seguridad legal y ofrecer beneficios concretos para la comunidad.

«Hasta ahora, no se nos garantiza proteger las actividades de perforación ilegal. Cuando la pertamina entra oficialmente, hay protección de seguridad», dijo.

Sukrin, que trabaja todos los días como trabajador extraño, admitió que todavía fue destruido después de haber perdido de inmediato a su esposa e hijo.

«Nunca pensé que este desastre le sucedería a mi familia. Mi esposa fue omitida primero, todavía espero que los niños puedan estar seguros. Pero aparentemente Dios quiere a los demás», dijo.

Yeti anteriormente murió durante el tratamiento debido a quemaduras graves. Mientras los niños pequeños, el anuncio fue remitido al hospital en Yogyakarta y un tratamiento intensivo, pero su vida no fue ayudada después de unos días contra quemaduras graves.

Este caso contribuye a la longitud de la lista de muertes como resultado de actividades ilegales de perforación de petróleo en Blora que han estado sucediendo durante años. Si bien Pertamina no ha proporcionado una declaración oficial sobre la compra planificada del país de los residentes en la ubicación de Gandu Oil Well.

