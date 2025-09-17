Bkkbn Central Java Cooperative PLN Collaboration Mejora de la calidad del ‘cuidado infantil’

SEMARANG (Antara) – La Agencia Nacional de Población y Planificación Familiar de Java Central (BKKBN) trabaja junto con PT PLN Indonesia Power. guardería O Centro de cuidado infantil (TPA).

«Este es el alcance del programa de turismo, el parque de crianza de los niños Sayang, uno de los rápidos victoria del Ministerio de Educación y Cultura/Bkkbn», dijo el miércoles el presidente del equipo de trabajo familiar de Bkkbn en el centro de Java Nitya Apranadyanti, en Semarang, en Semarang.

Esto se transfirió durante la entrega de ayudas educativas, equipos de juego y herramientas de soporte de PLN Indonesia Power UBP Semarang en el Bandarharjo Child Care (TPA).

El Bandarharjo TPA es una casa de acrobacias cruzadas para bebés menores de dos años (Pelita House) que es guardería Propiedad gratuita del Ayuntamiento de Semarang.

Según él, el programa Tamasya se centra en el TPA para cumplir con los cuatro servicios principales, a saber, aumentar la capacidad de los proveedores de atención, monitorear el desarrollo de los niños, involucrar a los padres en servicios de atención y referencia si es necesario.

«Este programa de turismo se ha implementado en esta casa de Pelita, y esta esperanza puede desarrollarse o, por ejemplo, para otras TPA o ‘cuidado de niños’ en la ciudad de Semarang», dijo.

Nitya explicó que la implementación del programa de turismo se incluyó en la carta circular conjunta (SEB) de seis ministros, y Bkkbn también colaboró ​​con varias partes, incluido PT PLN Indonesia Power UBP Semarang como Bumn.

El gerente de operación de PT PLN Indonesia Power UBP Semarang Johan Kurniawan expresó su apoyo al programa Tamasya para realizar el Indonesia EMAS 2045.

«Indonesia tiene una bonificación demográfica que es una oportunidad y un desafío. Si se puede manejar bien, es muy fácil de alcanzar, pero si no se puede manejar correctamente, es una carga demográfica en el futuro», dijo.

Para preparar un bono demográfico, existencia guardería Se vuelve muy importante que la responsabilidad social y ambiental de la Compañía (TJSL) se dedica a PLN Indonesia.

«Ofrecemos ayuda con la forma de ayudas educativas para juguetes, luego también hay libros que luego fortalecerán la alfabetización de los niños, y también hay un dispositivo de medición», dijo Baby Scale.

Mientras tanto, el jefe del departamento de salud pública de la oficina de salud de la ciudad de Semarang, Siti Minasari, expresó su gratitud por la ayuda de la casa TPA o Pelita Bandarharjo.

Dijo que actualmente hay 11 casas de lámparas en la ciudad de Semarang como uno de los esfuerzos de intervención para superar el retraso en el retraso, una de las cuales es causada por la crianza de los hijos y los alimentos con respecto a los factores económicos.

En la Casa de Pelita, los padres que trabajan pueden dejar a sus hijos de 09: 00-14: 00 WIB y asegurarse de que cada niño obtenga una ingesta mínima de 1,400 calorías por día.

«En el pasado, las intervenciones de retraso en el retraso se llevaron a cabo con PMT (comida adicional), pero el éxito fue solo del 34 por ciento. Desde 2022 intervimos a través de la casa de Pelita», dijo.

«Después de que el niño se haya graduado (de la casa de Pelita), colocamos marcos para verificar. Gracias por la ayuda brindada. Esperamos que esta colaboración no se detenga aquí», dijo.