Bkkbn Central Java Cooperative 10 Las empresas mejoran la calidad de los servicios de «cuidado infantil»

SEMARANG (Antara) – La Oficina Nacional de Población y Planificación Familiar (BKKBN) de Java Central – Representantes trabaja junto con 10 compañías para mejorar o mejorar la calidad del cuidado infantil (TPA) o guardería A través del programa Foster Park Sayang Kids (turismo).

Diputado de la familia de el empoderamiento próspero y familiar del Ministerio de Población y Desarrollo Familiar (Kemendukbangga) Andusti nopian en Semarang dijo el sábado que Tamasya es un programa que contiene cuatro servicios principales, asegurando que la calidad de los proveedores de atención guarderíaFortalecer el papel de la familia en el cuidado infantil, monitorear el crecimiento y el desarrollo de los niños y los servicios de referencia requeridos.

«Este programa de turismo es parte del gobierno presente, el estado está presente para realizar la generación dorada de Indonesia. Queremos asegurarnos de que estos niños se conviertan en niños de calidad», dijo durante las actividades de monitoreo, evaluación e informes de los primeros 1000 días de vida (HPK) y Tamasya.

Según él, el programa turístico es uno de ellos Victoria rápida El Ministerio de Educación y Capital no puede correr solo, es necesario colaborar con diferentes partes, incluida la compañía.

Apreciaba que había 10 compañías que están comprometidas a trabajar con Java Bkkbn central para apoyar el programa Sightseeing, desde la ayuda hasta la creación de TPA en la empresa.

Las 10 compañías, a saber, Pt. Jamu y la industria de la farmacia Sido Muncul TBK, Pt. Pertamina International Refinery Ru IV Cilacap, Pt. Pertamina Patra Niaga Terminal integrado Semarang, Pt. Pertamina Patra Niaga Aft Ahmad Yani, pt. Pertamina Patra Niaga Aft Adi Sumarmo.

Dan, pt. PLN Indonesia Power Semarang Plant Business Unidad, Pt. PLN Indonesia Power Mrica Plant Business Unit, Pt. PLN NUSANTARA UNIDAD DE POTENCIA DEL REMBANG POWER CENTRA, PT. PLN Indonesia Power Cilacap Generation Generation, y Pt. PLN Indonesia Subunidad de potencia de la planta de energía hidroeléctrica de Wonogiri.

«Esta es una obligación extraordinaria. Esperamos que las empresas en Indonesia también hagan lo mismo», dijo Nopian.

Mientras tanto, el gerente ambiental de PT Sido Muncul, Amri Cahyono, transfirió su dedicación para apoyar el programa de turismo ayudando a ayudar guardería.

Con la existencia de un programa turístico, espera que los empleados o empleados que abandonen a sus hijos se vuelvan más tranquilos en el trabajo, porque las instalaciones para los proveedores de atención son buenas.

Sido Muncul ha ayudado actualmente en dos guardería Eso se encuentra en la región del este de Ungaran y Bawen, Semarang Regency.

«Estamos cooperando por el momento Día del día Alrededor de la regencia de Semarang. Más adelante en el futuro podría ayudar más guardería En el único anillo de la compañía «, dijo Amri.

El gerente senior de PT PLN Indonesia Power UBP Semarang Erwin Putranto expresó su dedicación para ponerse al día con el programa Tamasya en fases.

«Uno de ellos es a través de la orientación y la ayuda del TPA en la ciudad de Semarang. Reorganización, reparación y cumplimiento de instalaciones para niños. curso«Dijo.

Esta noticia fue transmitida en antaranews.com titulada: Bkkbn Central Java Cooperative 10 Las empresas mejoran la calidad de los servicios de «cuidado infantil»