BJB ofrece oficialmente la inversión ORI 028

Bandung (ANTARA) – Bank Jabar Banten (BJB) ofrece oficialmente Bonos Gubernamentales Minoristas (ORI) 028 de la serie Retail Government Securities (SBN) como una inversión considerada rentable del 29 de septiembre al 23 de octubre de 2025.

El secretario corporativo del Banco BJB Herfinia en Bandung reveló el miércoles que ORI028 es una alternativa de inversión atractiva en medio de la tendencia a la baja de las tasas de interés bancarias.

Y con una tasa de cupón fija competitiva del 5,35 por ciento anual por un plazo de tres años (ORI028T3) y del 5,65 por ciento anual por un plazo de seis años (ORI028T6), se espera que este instrumento genere un rendimiento mayor que la tasa de depósito promedio.

«El Banco BJB facilita a las personas la inversión inclusiva, a partir de 1 millón de IDR. El proceso de compra es muy práctico, basta con seguir la página infobjb.id/sbn», dijo Herfinia.

Según Herfinia, el atractivo de ORI028 no sólo reside en el rendimiento, sino también en el aspecto de seguridad. Esta inversión está totalmente garantizada por el gobierno, incluido el reembolso del monto principal al vencimiento.

No sólo eso, los inversores también obtienen beneficios fiscales más bajos en comparación con los depósitos, del 10 por ciento para los cupones ORI, en comparación con el 20 por ciento para los intereses de los depósitos.

Otra ventaja de ORI028 es la flexibilidad en el pago. Los inversores tienen la opción de revender ORI en el mercado secundario antes del vencimiento, según las necesidades de financiación.

Bank BJB ofrece los servicios de pedidos ORI028 de forma digital y es de fácil acceso para todos los niveles de la sociedad.

Con un límite máximo de compra de hasta 5.000 millones de IDR por un período de tres años y 10.000 millones de IDR por un período de seis años, este producto ofrece amplias oportunidades para que los inversores privados participen en la financiación del desarrollo nacional.

«A través de ORI028, Bank BJB no sólo ofrece opciones de inversión seguras y rentables, sino que también fomenta el aumento de la educación financiera del público», dijo Herfinia.

Herfinia añadió que Bank BJB, como banco de desarrollo regional que se ha convertido en un banco nacional, presenta constantemente productos de inversión relevantes para las necesidades actuales.

Se espera que la presencia de ORI028 fortalezca la posición del SBN minorista como un vehículo de inversión superior en Indonesia.

Las personas interesadas en invertir pueden acceder directamente a la información completa y solicitar ORI028 a través del canal oficial de bjb del banco en infobjb.id/sbn.