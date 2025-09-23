BJB enfatiza la dedicación a los empleados migratorios, ayuda a la educación financiera

BANDUNG (Antara) – West Java y Banten Regional Development Bank (Bank BJB) confirma el uso del apoyo a los empleados migratorios de Indonesia (PMI) al presentar la educación financiera y las instalaciones de financiación para el crédito de negocios públicos para los empleados migratorios indonesios (Kur PMI).

El jefe de la División de Créditos de UMKM, Bambang Kendra Senjaya en Bandung, reveló que el despliegue de BJB también fue confirmado en el lanzamiento de 1.300 participantes en el escenario a Japón organizado por el Ministerio de Manpower indonesio en el Centro de Vocational y Productividad Het Bandung), Sábado (BBPVP).

En la ocasión, Bambang, Bank BJB, junto con la Autoridad de Servicios Financieros (OJK), ha transmitido la importancia de la gestión financiera personal, el ahorro y el uso de productos bancarios seguros y productivos para los pasantes, para poder gestionar los ingresos sabiamente, y preparar un futuro financiero futuro más estable.

«La educación financiera se vuelve muy crucial para que los alumnos puedan administrar sus ingresos sabiamente. Bank BJB, con una educación financiera adecuada, no solo tienen éxito en el extranjero, sino que también pueden planificar un mejor futuro financiero, también al regresar a su país de origen», dijo Bambang.

Además de la educación, Bank BJB también ofrece financiamiento a través de PMI Kur, que tiene la intención de ayudar a los posibles empleados migratorios a comenzar a cubrir, como la gestión de documentos, la capacitación, a la logística.

Desde el 31 de agosto de 2025, Bank BJB dijo que había distribuido Kur PMI por valor de RP31.4 mil millones a 1,215 empleados migratorios.

«Este paso muestra el uso del Bank BJB en el apoyo a los programas gubernamentales, mientras que la inclusión financiera se extiende a segmentos que no están completamente atendidos, especialmente los empleados migratorios», dijo Bambang.

Bambang reveló que la participación de Bak BJB en esta actividad era parte de una estrategia sostenible para fortalecer la competitividad de los empleados indonesios al ayudar a la educación financiera y al financiamiento productivo.

Mientras tanto, el Ministro de Mankracht Yassierli, en sus comentarios durante el evento de lanzamiento, apreció el papel activo del banco BJB para apoyar el ecosistema del trabajador migrante.

Afirmó que el éxito de los alumnos no solo depende de las habilidades técnicas, sino también de la preparación financiera.

«Agradecemos el apoyo de BJB y OJK Banks. Esta sinergia es necesaria, por lo que los empleados migratorios no solo son competitivos en el extranjero, sino que también pueden convertirse en la motocicleta de la fuerza impulsora económica de la familia cuando regresan», dijo Yassierli.

El evento de lanzamiento de 1.300 empleados de Java Occidental en el programa de pasantías a Japón, fue el resultado de la cooperación entre el Ministerio de Mankracht, con la Asociación de Organizadores de Aprendizaje Extranjeros (AP2LN), y apoyada por el Gobierno Provincial de Java Occidental y una serie de instituciones financieras, incluida BAK BJB.

Presente en el evento comprendió el oeste -java -province -secretario Herman Suryatman, jefe de la Ojk II Darwisman de Java Occidental de Java Occidental, Jefe de la Provincia de Java Occidental Mankracht y la Oficina de Transmigración Gusti Kim Fajar Wiyati Oka, presidente de la BBJn Firinanto.

El líder del banco de BJB que también estaba presente, fue Bambang Kendra Senjaya, jefe de la Banco BJB Bank Rinda Merindawati Bank DPLK Unit, el jefe de la sucursal de Majalaya Deyna Wahyu Kharismawan Branch, y el jefe de la Cianjur BJB Bjbie.

«Esta presencia muestra una fuerte sinergia entre el gobierno, las instituciones financieras y las asociaciones para fortalecer el ecosistema de calidad y la fuerza laboral competitiva global», dijo Bambang.