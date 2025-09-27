BJB-Bank National apoya el Proyecto Industrial Chemical por valor de Rp600 mil millones en Banten

Bandung (Antara) – West Java y Banten Regional Development Bank (BJB) junto con la banca nacional bajo el liderazgo del Banco Victoria, sinergia en el financiamiento del proyecto estratégico de la industria química básica que vale los RP600 mil millones para la construcción de una fábrica de peróxido de hidrógeno en el regencia de Serang, Banden.

«Esta instalación de financiación es a través de un cronograma de crédito sindicado que se otorga a PT Hidrogen peroxida Indonesia (HPI), al banca como actuando como Arrilador de plomo mandado conjunto (JMLA) en el que hay un BJB que refleja el despliegue a largo plazo del sector bancario en el fortalecimiento de la industria química nacional, dijo el viernes Secretario Corporativo de BJB Herfinia en un comunicado en Bandung el viernes.

Este financiamiento incluyó ocho bancos, a saber, Bank Victoria, por el monto de Rp200 mil millones, Bank Denarmas Rp100 mil millones y bancos regionales como Bank BJB, Central Kalimantan Bank, Nagari Bank y South Sulawesi Bank, cada uno contribuyó a RP50 mil millones con exhibiciones de crédito.

Esta fábrica de peróxido de hidrógeno está diseñada con una capacidad de producción de 20,000 toneladas por año, con una producción de alrededor del 70 por ciento para el mercado interno y el resto para la exportación.

Este proyecto se considera estratégico porque tiene el potencial de reducir la dependencia de la Indonesia de la importación de básicos requeridos por varios sectores industriales, como textiles, pulpa y papel, farmacia, a la minería.

El director de Pt Sulfindo Adiusaha como accionista de HPI, Budiardo Boentaran, dijo que el apoyo sindicado fue un paso importante para fortalecer la estructura de la industria química nacional.

«Este proyecto no solo tiene como objetivo fortalecer el suministro de materias primas domésticas, sino que también abre el potencial de exportación y crea un valor económico agregado», dijo.

La construcción de la fábrica incluye el contratista internacional de la ingeniería Nuberg de India Ltd con el apoyo tecnológico de Nuberg Suecia, para garantizar la calidad competitiva y los estándares de eficiencia operativa a nivel mundial.

Además del impacto industrial, también se estima que este proyecto se convierte en un efecto múltiple en la economía regional. Durante el período de construcción, el proyecto absorberá la mano de obra local y cuándo operará un trabajo permanente y alentará el crecimiento de las cadenas de suministro en el área.

Se espera que la existencia de esta fábrica sea el punto de partida para el desarrollo del estado industrial químico en Banten, mientras que el aumento del producto interno regional bruto (GRDP) es fomentada por las actividades de electricidad e inversiones adicionales.

La presencia de bancos regionales en esta sindicación financiera también demostraría el papel estratégico de la banca nacional para apoyar el desarrollo del sector real. Además de expandir las carteras productivas de crédito, la participación en el banco regional también es un indicador de aumentar la capacidad de las instituciones financieras locales en el financiamiento en sectores y regiones.

La firma de este acuerdo en sí se celebró el martes 26 de agosto de 2025 en la torre T BJB Bank y asistieron las filas de los directores bancarios de participantes sindicados, gestión de HPI y accionistas.

También estuvieron presentes representantes del Bank BJB Angga Estrio Pratama como líder de la División de Negocios y Representante de Bank Victoria Mira Christiana como el Sépp of Commercial.

Junto con Bank Victoria como un organizador principal obligatorio y bookrunner, el Bank BJB dirigió la estructura de financiamiento de coordinación entre los acreedores y aseguró la distribución flexible de las instalaciones de crédito para la construcción de una fábrica de peróxido de hidrógeno en Serang Regency, Banten.